Fran Rosales: “Siento al Extremadura como mi casa y aquí quiero estar siempre”

Fran Rosales sueña con convertirse en un ‘One Man Club’ en el Extremadura. El club azulgrana anunciaba este martes por sorpresa la renovación del lateral derecho natural de Calzadilla de los Barros, único futbolista superviviente del origen del nuevo club en las catacumbas de la Segunda Extremeña, hace ahora cuatro temporadas. Rosales ha firmado su nuevo contrato por una temporada más, hasta 2027, siendo el primer jugador de la actual plantilla en ampliar contrato. Un claro mensaje del club azulgrana, identificado con los jugadores que se sienten plenamente identificados con la identidad del club.

“Me siento feliz. Siempre he querido crecer con este club y es alto que estoy consiguiendo. No tuve ninguna duda hace cuatro años cuando me presentaron la oferta. Tampoco te imaginas crecer tan rápido”, reconocía el jugador en un emotivo vídeo que el club ha subido a sus redes sociales.

Fran Rosales es un jugador muy querido dentro de la afición de Almendralejo. Su progresión ha sido de sobresaliente cada temporada, sabiéndose adaptar a sus roles y a las competiciones que ha ido disputando. De hecho, hasta su lesión en la cuarta jornada, Fran Rosales estaba jugando de titular y con el equipo ganando todos los partidos.

Ha disputado un total de 91 partidos oficiales en estas cuatro temporadas, incluido los partidos mágicos de Copa del Rey ante Girona, Las Palmas o Sevilla. “Es una locura vivir estas sensaciones con el Extremadura. Ver cómo el club está creciendo, cómo engancha a la gente y cómo la afición va a muerte con nosotros. Cada año hay más socios, más gente que te arropa y el fútbol aquí se vive mucho”.

A sus 25 años, Fran Rosales todavía tiene margen de progresión para seguir creciendo en el Francisco de la Hera. Su polivalencia, capaz de jugar con rendimiento pleno en cualquiera de los dos laterales, le dan también un plus dentro del equipo.

El jugador pidió una excedencia en su profesión como enfermero esta temporada para dedicarse plenamente al fútbol profesional. Sabe que el tren del Extremadura es un sueño que pasa y que hay que aprovechar y, aunque había compaginado ambas funciones, este año ya era necesario decidir. “Si te soy sincero, el Extremadura es como mi casa y tú, en tu casa, siempre quieres estar toda la vida. Ese es el sentimiento que yo tengo por este club. Han ido pasando los años y ahora lo noto como algo mío”, comenta el futbolista.