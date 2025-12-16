Óscar Gaitán, talento en expansión de Plasencia

Queda aún media hora para que Óscar Gaitán Mordillo (Plasencia, 20 de enero de 2006) inicie este martes sus clases de Ciencias del Deporte en León, ciudad en la que reside desde el 2024. En plena felicidad, el atleta extremeño aún acusa los rigores del esfuerzo de la carrera que le convirtió el domingo en Lagoa (Portugal) en subcampeón de Europa sub-20 de cross. “De momento vamos bien, sí”, asegura, casi sin darse importancia, cuando se le plantea cuál es su objetivo como competidor. Él, claro, suspira por participar algún día en unos Juegos Olímpicos, ”aunque aún lo veo lejos”, proclama.

“Llevo dos cursos aquí en León, en el Centro de Alto Rendimiento. Hasta hace dos años entrenaba en Plasencia con Toño Sánchez”, cuenta el protagonista, muy agradecido siempre a sus orígenes. “No solamente con él, sino por todos mis compañeros que he tenido allí. Siempre me han apoyado, incluso cuando no me podían seguir por mi nivel”, subraya. “Toño ha sido más que un entrenador para mí; con él empezó todo, tengo hasta un récord de España sub-18 con él”, añade.

Toño Sánchez y Óscar Gaitán. / Cedida

“Tenía la opción también de Madrid, pero me decidí por esto y estoy bastante contento”. Enrique Villacorta es el técnico con el que ha explotado como atleta de primer nivel continental, después de que en su localidad natal forjara el origen de una carrera que, dice el protagonista, tendría el cénit disputando unos Juegos Olímpicos. Pero eso ya es otra historia.

Mejor atleta

“Soy mejor atleta y en lo de estudiante hago lo que puedo. Tengo que entrenar mucho, dos veces al día la mitad de la semana. Voy dejando alguna asignatura, pero lo voy sacando. Estoy contento”. En la residencia en la que vive, muy cerca de la instalación durante entrena, está progresando adecuadamente en cualquiera de las facetas. Ahí convive con estudiantes y deportistas promesas-realidades españolas. No en esa residencia, pero en los entrenos en su centro coincide con la villanovense Carla Arce, otra corredora de jerarquía en el contexto de la élite del atletismo extremeño y nacional.

“En total le dedico sobre tres horas al día”, cuantifica el joven placentino, que se inició en el taekwondo y siguió con el fútbol y el triatlón antes de cerciorarse que el atletismo era lo suyo. “Me gustó en un campamento de verano. Estuve desde los siete hasta los 15 en el triatlón y desde ahí el atletismo”.

Hace dos temporadas, y tras su excepcional progresión con la Escuela de Atletismo Plasencia, “tuve la oportunidad de firmar por la marca Puma y con ellos estoy”, informa el joven talento placentino.

El atleta extremeño, en pleno esfuerzo. / Federación Española de Atletismo

¿Su referente como atleta? Así se explica Gaitán: “Yo me fijo siempre en los compañeros, los Lyons Factory aquí en León. Tengo a María (Forero), que también está con Puma y que fue campeona de Europa s el domingo. Me ayuda y me da consejos, al igual que Jorge y Rober”. En su tierra, un nombre: el atleta emeritense Jorge González. “El otro día hizo 2.08 en su debut y me parece una locura entrenando en Extremadura”.

5.000, 10.000... maratón

Su verdadero sueño es llegar a los Juegos Olímpicos. “De momento vamos bien. Es mi ilusión”, dice quien ha ganado en todas las categorías de base, desde sub-16. Explica Gaitán que vivir lo que vivió el marchador llerenense Álvaro Martín, oro en París. “Eso es una pasada; incluso ahora, siendo subcampeón de Europa, lo veo muy lejos y pienso: ‘hasta que no estás ahí’… yo lo que pienso es seguir progresando para llegar al nivel de los absolutos. Hay que ir poco a poco, tener continuidad e intentar no lesionarte. Cuando sea más mayor… ahora no sabría que decir porque no sé si voy a llegar o no”, explica quien ahora se ve “muy cómodo” en los 5.000 o el 10.000, e incluso el maratón.

El domingo hizo una exhibición tremenda. “Cuando pasé al belga pensé incluso que ganaba”, espeta. De todas formas, fue una plata que supo a oro tanto a él como al presidente de la Federación Extremeña, José Ignacio Fernández, que calificó su participación de “impresionante”, así como la de otra atleta, Andrea Buenavida, plata por equipos, también en sub-20.

Con José Ignacio Fernández, el pasado domingo en Portugal. / Cedida

Lo peor de todo es no estar con la familia. “Me voy acostumbrando y vienen a verme cuando compito. Echo de menos estar en casa y también a los amigos. Ahora en Navidad los veré”, se consuela. Y mientras tanto, dando pasos de gigante. Él, que tiene una historia de superación tan cercana.