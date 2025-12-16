Baloncesto | 3x3
Al-Qázeres y ADC organizan un torneo benéfico el 4 de enero
La cita será a favor de la Asociación Española contra el Cáncer
La concejala de Deportes de Cáceres, Noelia Rodríguez, anunció este martes la celebración de un torneo solidario de baloncesto 3x3 a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con el Al-Qázeres y el ADC. La cita no es hasta el 4 de enero, pero las inscripciones de cierran el viernes. Hay que pagar una cuota de 5 euros y el escenario será el pabellón Serrano Macayo. «Es un orgullo saber que Cáceres es una ciudad solidaria y que va a apoyar y reforzar este tipo de eventos benéficos», destacó Rodríguez.
Por su parte, Ana Álvarez, presidenta de los clubs y voluntaria de la asociación, vaticinó que será «un encuentro familiar y bonito, que nace como un proyecto de los padres y los niños que siguen empujando».
Mientras, Cristina Blasco, vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres, agradeció la iniciativa. «Acciones como esta nos permiten seguir desarrollando nuestra labor de acompañamiento a las personas con cáncer y sus familias, así como apoyar la investigación oncológica», afirmó.
