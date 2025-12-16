El tiro con arco extremeño apuesta por la inclusión

El pabellón Antonio Domínguez de Badajoz acogió el Campeonato de Extremadura de Tiro con Arco en Sala, primera prueba de la temporada 2025/26 y cita clave de preparación para los próximos Campeonatos de España que tendrán lugar en Ciudad Real y Valladolid.

Organizado por el Club Ibn Marwan el evento reunió a cerca de 85 arqueros procedentes de la mayoría de los clubes regionales.

Por primera vez en un campeonato oficial de tiro con arco en Extremadura, participaron dos arqueros con discapacidad intelectual en la categoría Estándar Senior Masculino, dentro del taller Soy Capaz. Víctor Aguza y Alejandro Ortiz representaron un hito de inclusión.

En el medallero individual destacaron los oros de Mª Isabel García (tradicional senior femenino), Aureliano Sánchez (tradicional senior masculino), Francisco Javier Jiménez (tradicional veterano masculino), Antonio José Perera (desnudo senior masculino), Victoria Gómez (desnudo senior femenino), Álvaro del Solar (desnudo u14 masculino), Carla Martín (recurvo u14 femenino), Mª Isabel Martínez (recurvo novel mixto), Raúl Calvo (recurvo senior masculino), Naiara Aguado (recurvo senior femenino), Rubén García (recurvo veterano mixto), José Luis Patiño (compuesto senior masculino), Fátima Agudo (compuesto senior femenino) y Miguel Ramos (compuesto veterano masculino). Por equipos, los oros fueron para San Jorge Tradicional (tradicionales), Sansonia Barebow (desnudos), Los Pitufos (recurvos) y Sansonia (compuestos).

La presidenta de la Federación Extremeña de tiro con arco, Raquel de San Macario, destacó la gran participación y el nivel mostrado, así como el avance hacia una práctica deportiva más inclusiva.