Cacereño y Cacereño Femenino refuerzan su compromiso social y renuevan con la Fundación Valhondo

El Cacereño y el Cacereño Femenino refuerzan por tercer año el masculino y segundo el femenino su alianza con la Fundación Valhondo, consolidando un proyecto común que va más allá del ámbito deportivo y que utiliza el deporte como motor de integración social en la provincia de Cáceres.

Ambos clubs han renovado este miércoles su convenio de colaboración con la Fundación Valhondo, dando continuidad a una unión que cumple varios años vigencia. El acuerdo fue escenificado en un acto en el que estuvieron presentes Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño, Rosa Montes, presidenta del Cacereño Femenino, y José Antonio García, subdelegado del Gobierno en Cáceres y patrono de la Fundación Valhondo.

La renovación del convenio no solo mantiene las líneas de trabajo ya iniciadas, sino que amplía el alcance de las acciones conjuntas. El objetivo principal sigue siendo utilizar el fútbol como una herramienta de transformación social, inclusión y visibilidad para colectivos vulnerables, reforzando al mismo tiempo el vínculo de ambos clubs con la ciudad y la provincia.

Entre los puntos más destacados del acuerdo figura el fomento de la asistencia al fútbol, ya que la Fundación Valhondo facilitará ventajas a distintas asociaciones vinculadas a su labor social para que puedan acudir tanto a partidos como a entrenamientos del Cacereño y del Cacereño Femenino. De este modo, se acerca el deporte de élite a personas que habitualmente no tienen fácil acceso a este tipo de eventos.

Compromiso solidario

Otro de los pilares del convenio es el compromiso solidario de las jugadoras del Cacereño Femenino, tanto del primer equipo como de la cantera, que participarán activamente en actividades sociales y causas solidarias promovidas por la Fundación. Además, el acuerdo contempla la promoción del talento local, con ofertas formativas y promocionales destinadas a las futbolistas, impulsadas desde la propia Fundación Valhondo.

Durante el acto, Rosa Montes subrayó que «caminar de la mano de una institución como la Fundación Valhondo es un orgullo» y recalcó la voluntad del club de que sus jugadoras sean referentes «no solo en el campo, sino también en el compromiso con la sociedad cacereña». En la misma línea, José Antonio García destacó el valor de estas sinergias, que permiten facilitar el acceso al deporte, dar visibilidad a las causas de la Fundación y proyectar el nombre de Cáceres.

Esta renovación se suma a la apuesta continuada de la Fundación Valhondo por el deporte cacereño, ya que recientemente también prorrogó sus acuerdos de colaboración con Cáceres Basket y Al-Qázeres.

Preparación deportiva

En el plano deportivo, el Cacereño afronta días decisivos. El equipo verde prepara su visita a Salamanca, donde este sábado (18.30 horas) se enfrentará a Unionistas en el último partido del año. El choque es clave para los de Julio Cobos, que necesitan sumar una victoria para no descolgarse aún más en la clasificación.

Por su parte, el Cacereño Femenino continúa entrenando antes de disfrutar de unos días de descanso. Las verdes cerraron el año y la primera vuelta el pasado domingo en Barcelona, con una derrota por 4-0 ante el Barça B. Tras el encuentro, su entrenador, Ernesto Sánchez, destacó la buena primera parte de su equipo y llamó a «quedarse con lo positivo», incidiendo en la necesidad de «hacerse muy fuertes en casa» de cara a la segunda vuelta. El conjunto cacereño no volverá a competir hasta el fin de semana del 10-11 de enero, cuando recibirá al Alba Fundación en el primer partido de la segunda mitad del campeonato.