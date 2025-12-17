«El entrenador me sigue transmitiendo que el base de este equipo soy yo»

¿Cómo se está sintiendo en general, sobre todo a nivel personal?

Bien, creo que es una situación diferente respecto a la que estuve por primera vez aquí en cuanto a todo: de liga, de responsabilidad, de rol... Pero yo es que en Cáceres cuando estuve la otra vez también estuve muy bien. Es una ciudad acogedora que me gusta y ahora pues conozco más cosas, tanto de fuera del baloncesto como del propio club, ya sabía cómo funcionaba todo. Muy contento, aunque falta el punto ese colectivo, de que las cosas también estén saliendo un poquito mejor en la pista para que todo vaya mejor.

¿Pero qué pasó para que volviese tras firmar un buen año en el Archena? ¿Pesaron los buenos recuerdos o que más bien se quería sacar la espina de un año con muchos problemas, aunque solventado con la salvación?

Me hubiera gustado jugar más y ganar más partidos, pero creo que nos salvamos a falta de tres o cuatro jornadas. Es cierto que el Cáceres venía de un año muy bueno, con aquel ‘playoff’ ante el Lleida, en el que yo estaba, pero creo que la realidad del club era más tal vez la de mi año que la del anterior.

La gran pregunta sobre su equipo es por qué juega tan bien fuera y tan mal en casa...

La esperaba. Está esa teoría de que a lo mejor jugamos más sueltos fuera. Puede ser. Yo lo que creo es que tenemos que ir todos a una. Y cuando digo todos, es todo el mundo, que no digo que no esté siendo así. En casa entiendo a veces que cuando se juega mal, pues a veces cuesta y todos nos frustramos y nos cuesta más. A lo mejor yo mismo vengo de una experiencia con Archena con menos presión y menos todo, pero la gente estaba muy con nosotros y eso fue clave para hacer una temporada muy buena. No digo que la gente no esté con el equipo, pero pienso en esos momentos en los que tenemos una pérdida de balón y... Seguro que no ha sido el inicio esperado, pero sigo creyendo en el equipo. Tiene madera para hacer las cosas mejor. Lo hemos demostrado.

¿Es más psicológico que baloncestístico entonces?

Pues tampoco creo que sea un bloqueo mental, como se está diciendo. En el vestuario no se está pensando todo el rato «vaya, vamos 0-5 en casa.

El ambiente parece ser bueno a nivel interno...

El vestuario está muy bien y esa es de las cosas buenas que nos decimos mucho dentro. Sí que decimos: que en casa nos están saliendo las cosas bien, pero no es un tema de egos o de que haya alguna mala persona dentro. La gente está muy bien y luego, fuera de la pista, que cada uno haga la vida que quiera, pero a la cancha entramos bien.

¿Cuál es su encaje ahí?

Intento inculcar a los compañeros que no conocen la liga ni la importancia de Cáceres, de la historia que tiene en el baloncesto, lo que decía antes de que hay que estar todos juntos.

Albert Lafuente bota el balón. / Jorge Valiente

¿Cómo interpreta que se haya fichado a un jugador en su posición, Lance-Amir Paul?

Bien. En ningún momento Jacinto [Carbajal, el entrenador] me dijo que era para sustituirme ni para moverme a la posición de escolta. Estamos compartiendo muchos minutos, pero lo que me transmite es que confía en mí y que el base de este equipo soy yo. Lo que estamos viendo es que Lance tiene cosas muy buenas en ese juego roto. En el que es más cerebral, más posicional, sigo estando yo. Todo esto nos amplía las posibilidades: cuando no maneja uno, lo hace otro. Se está mostrando que así estamos un pelín mejor.

Sus números en ataque han mejorado: 18 puntos ante el Círculo Gijón, 10 ante el Clavijo y 18 en Córdoba con un total de 10 de 14 en triples...

A lo mejor se están liberando algunos tiros más, sí, gracias a jugar con él, pero no solo me pasa a mí. Por ejemplo, Wildens (Leveque] está interpretado mejor cuando le saltan el dos contra uno, doblando balones. Cuesta que todo el mundo esté dentro, pero poco a poco nos estamos juntando más, entendiendo cada uno su rol y en qué podemos ser buenos.

¿Está a gusto como escolta?

No ha cambiado nada. Venga Lance o no venga Lance, estoy jugando de base. Es lo que hay. Me gusta jugar con Lance y también con Álvaro [Palazuelos], aunque con él hay que buscar sus tiros. Hay que ir interpretando el juego porque esto de las posiciones al final es un número, creo. Lo importante es que el entrenador sigue confiando en mí y no pongo en duda su compromiso conmigo. Todo lo que venga, será para ayudar al equipo. Cuando es así, estoy encantado. Es lo que queremos todos.

Albert Lafuente, en su anterior etapa con el Cáceres. / Área 11

¿Cómo ve a Nico Marina, que parece haber sido postergado a tercer base?

Intento transmitirle muchas veces calma porque sé lo que es estar en su situación, de jugar en el equipo de tu ciudad con pocos minutos. El trabajo diario es la clave porque si sigue haciéndolo, las oportunidades van a estar. Siempre hay que estar preparado porque percances va a haber.

¿Dónde ve al equipo entonces al final de la primera fase?

Si lo supiese, lo diría. Ya digo que he venido aquí a ganar partidos, a estar arriba, y eso que vengo de una temporada muy buena en Archena, cuando estuvimos cuartos o quintos y luego pasamos una ronda de los ‘playoff’. Nos acaba eliminando un equipo que sube como Melilla y que había tenido muchos problemas en la primera vuelta, perdiendo por 30 tanto aquí contra Archena.

Al 2025 le quedan 40 minutos de baloncesto...

Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar bien el partido del próximo sábado en Valladolid, ganarlo, irnos contentos de vacaciones y luego recibir el 3 de enero al Toledo. Esta liga es muy de dinámicas, pero creo que vamos para arriba. Estamos jugando muy bien fuera, pero hay que demostrarlo también en el Multiusos.