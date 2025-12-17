Laura Gutiérrez se toma un respiro tras su título europeo

No es de Cáceres, pero vive en la ciudad desde hace siete años y se siente bastante extremeña. La zamorana Laura Gutiérrez es toda una personalidad dentro del mundo del culturismo natural. Acaba de completar otra exitosa temporada, que ha incluido el título europeo en la cita disputada en Perugia. Tras eso anuncia que se va a tomar un descanso indefinido en las competiciones «para priorizar aspectos personales y laborales».

Gutiérrez, de 35 años y logopeda de profesión, expresa una profunda satisfacción cuando mira hacia atrás y ve una carrera llena de éxitos. Ha competido en categorías PRO de Bikini, Fitness Model y Figure y su palmarés incluye haber sido dos veces campeona del mundo (2017 y 2023), dos de Europa (2019 y 2025) y múltiples victorias en Campeonatos de España desde 2017. Otro hito del 2025 ha sido para ella, el pasado octubre, la consecución de la tarjeta profesional (Pro Card) en la categoría Figure durante el Campeonato de España en Palma del Río (Córdoba).

En sus declaraciones se siente plena por su trayectoria: «estoy superorgullosa, pero no solamente de esta temporada, sino de todos estos años. Al final, creo que esto es como un buen resumen de toda mi trayectoria: la implicación en los años dedicados, la pasión a este deporte... Me enorgullece saber que he podido llegar a tanto».

Preparadora

Sin embargo, no se desconectará del todo del culturismo, en el que continuará, como hasta ahora, como preparadora, especialmente a chicas e impartiendo clases de ‘posing’ (posado). Entre ellas tutela la trayectoria de la cauriense Esther Gutiérrez, una polifacética deportista de la comunidad que ha obtenido títulos de índole nacional tanto en powerlifting como en culturismo.

«Siempre estoy involucrada en este mundillo», afirma Laura Gutiérrez, dejando abierta la puerta a un posible regreso: «no sé cuándo volveré a competir, pero ahora mismo mi prioridad es otra».