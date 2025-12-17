Culturismo
Laura Gutiérrez se toma un respiro tras su título europeo
La culturista zamorana afincada en Cáceres, doble campeona mundial, se centrará en su faceta como preparadora con la vitrina repleta de trofeos, incluyendo el oro a nivel continental logrado en Perugia recientemente
No es de Cáceres, pero vive en la ciudad desde hace siete años y se siente bastante extremeña. La zamorana Laura Gutiérrez es toda una personalidad dentro del mundo del culturismo natural. Acaba de completar otra exitosa temporada, que ha incluido el título europeo en la cita disputada en Perugia. Tras eso anuncia que se va a tomar un descanso indefinido en las competiciones «para priorizar aspectos personales y laborales».
Gutiérrez, de 35 años y logopeda de profesión, expresa una profunda satisfacción cuando mira hacia atrás y ve una carrera llena de éxitos. Ha competido en categorías PRO de Bikini, Fitness Model y Figure y su palmarés incluye haber sido dos veces campeona del mundo (2017 y 2023), dos de Europa (2019 y 2025) y múltiples victorias en Campeonatos de España desde 2017. Otro hito del 2025 ha sido para ella, el pasado octubre, la consecución de la tarjeta profesional (Pro Card) en la categoría Figure durante el Campeonato de España en Palma del Río (Córdoba).
En sus declaraciones se siente plena por su trayectoria: «estoy superorgullosa, pero no solamente de esta temporada, sino de todos estos años. Al final, creo que esto es como un buen resumen de toda mi trayectoria: la implicación en los años dedicados, la pasión a este deporte... Me enorgullece saber que he podido llegar a tanto».
Preparadora
Sin embargo, no se desconectará del todo del culturismo, en el que continuará, como hasta ahora, como preparadora, especialmente a chicas e impartiendo clases de ‘posing’ (posado). Entre ellas tutela la trayectoria de la cauriense Esther Gutiérrez, una polifacética deportista de la comunidad que ha obtenido títulos de índole nacional tanto en powerlifting como en culturismo.
«Siempre estoy involucrada en este mundillo», afirma Laura Gutiérrez, dejando abierta la puerta a un posible regreso: «no sé cuándo volveré a competir, pero ahora mismo mi prioridad es otra».
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Polémica por las palabras de Abascal de 'desinfectar' el palacio de congresos, tras el homenaje a Robe
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
- Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres
- Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
- Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque