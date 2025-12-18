La buena racha del Badajoz, a examen en Puebla de la Calzada

Puebla de la Calzada, último escollo entre el invicto Badajoz de Miguel Ángel Ávila y el cuatro de cuatro desde su llegada. El cuadro pacense visita este sábado el municipio poblanchino a las 18.00 con el único objetivo de sumar una victoria que le permita cerrar un aciago 2025 dentro, o muy cerca, de los puestos de playoff de ascenso a Segunda Federación.

Los pupilos de Ávila afrontan el encuentro con la flechita hacia arriba tras derrocar al Jaraíz en el Nuevo Vivero el pasado domingo. El líder del Grupo 14 de Tercera Federación sucumbía ante una segunda mitad de un altísimo nivel de los pacenses, la mejor en lo que va de temporada, en la que conseguirían remontar el tanto que Talyson anotaba pasada la primera media hora de partido.

La reafirmación en el planteamiento que Ávila inculcó a los suyos en el descanso, como él mismo comentó tras el encuentro, fue vital para que el Badajoz superara a los pimentoneros en los segundos 45 minutos.

Pavón y Borja Domingo se erigieron como héroes de la mañana. El primero asistió en dos ocasiones al segundo para culminar una remontada que puede significar un punto de inflexión en la irregular campaña blanquinegra y que sitúa al Badajoz a solo tres puntos de los puestos de fase de ascenso.

Para tratar de acercarse aún más e incluso acabar el 2025 en la zona de playoff, la escuadra pacense tendrá que sumar la cuarta victoria consecutiva este sábado. Para ello tendrán que superar a una Puebla de la Calzada que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la temporada en el Grupo 14.

El conjunto poblanchino se ubica en la octava posición de la liga con 21 puntos, uno más que el Badajoz y a dos del Montijo, que marca los puestos de fase de ascenso.

Los hombres de José Enrique Pineda han logrado mantener la regularidad en sus resultados, sufriendo únicamente tres derrotas en lo que va de campeonato y haciendo de su campo una visita dura para cualquier rival. Solo el Azuaga ha sido capaz de llevarse los tres puntos del Municipal de Puebla de la Calzada, lo que habla positivamente del rendimiento de los poblanchinos como locales.

A pesar de su buena temporada, la Puebla llega al choque ante el Badajoz tras acumular tres encuentros seguidos sin vencer. En el último de ellos, sufrió una dura derrota en su visita a Pueblonuevo, lo que aumentará la necesidad de sacar una victoria en el duelo ante el Badajoz de este sábado para cerrar el año con buen sabor de boca.