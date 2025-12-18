El Cáceres lanza los abonos de la segunda vuelta

Aún no sabe lo que es ganar en casa en la competición liguera, pero eso no arredra al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Ha puesto en marcha su campaña de abonos de segunda vuelta con el objetivo de reforzar el apoyo de la afición en el tramo decisivo de la temporada en Segunda FEB.

La entidad verdinegra ofrece diferentes modalidades adaptadas a todos los públicos: adulto a 65 euros, reducido a 50 euros para jóvenes de 16 a 25 años y mayores de 65 años, e infantil a 15 euros para niños de 4 a 15 años.

Como incentivo adicional, el abono de segunda vuelta incluirá el último partido de la primera vuelta frente al CB Toledo, permitiendo a los nuevos abonados disfrutar de un encuentro extra en el Multiusos Ciudad de Cáceres. Será el 3 de enero ya en el 2026.

Con esta iniciativa, el club busca incrementar el número de abonados y fortalecer el respaldo de la afición. Los interesados pueden adquirir sus abonos a través de los canales habituales del club.