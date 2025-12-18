Voleibol. Superliga Femenina 2
El Extremadura Arroyo siembra de sonrisas el área de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara
El único equipo extremeño que milita en Superliga Femenina 2, el Extremadura Arroyo, visitó este jueves el área de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara (HSPA), sembrando la planta de alegría y sonrisas, entre la actitud de las jugadoras y los pequeños regalos en forma de balones, camisetas, gorras y bolígrafos que les han entregado a los niños.
La directiva del club extremeño quiere aprovechar el momento para agradecer a Isabel, la supervisora, así como al personal de Pediatría su atención, amabilidad y cariño mostrados.
