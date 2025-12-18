El Extremadura lanza un mensaje: “el que fue al Sevilla, aún tiene su silla”

El Extremadura lanzó un original mensaje para presentar su campaña de abonos de la segunda vuelta. “El que fue al Sevilla, aún tiene su silla”. Una frase divertida con la que el club azulgrana pretende remover las conciencias de aquellos que fueron al partido de Copa del Rey, pero todavía no son abonados del equipo en el Francisco de la Hera.

Desde el club han apostado por precios accesibles para la incorporación de nuevos abonos. Los carnets de adultos van desde los 55 euros en Fondo Norte, pasando por los 70 euros en Preferencia, 85 euros en Tribuna Lateral, y 100 euros en Tribuna Central. En cuanto a abonos infantiles, desinados a niños nacidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2019, los previos van desde los 30 euros en fondos a los 60 euros en tribuna.

El abono de la segunda vuelta tiene como regalo incluido el partido de este sábado ante el Xerez, a partir de las 17.30 horas, que será el último de la primera vuelta en Almendralejo. Por lo tanto, el que se abone esta semana, ya entra gratis el sábado con su nuevo carnet.

Las oficinas del club están abiertas esta semana para hacer nuevos abonos. Cerrarán la semana que viene, pero la reapertura será el lunes 29 de diciembre. Hay que recordar que ya habrá que esperar al 11 de enero para ver el siguiente partido en casa de Extremadura que será ante el Real Jaén.

Visita

De otro lado, el club realizó una simpática visita a los mayores de la Residencia Comser para realizarles algunos regalos por Navidad y visitar a gente que ha seguido históricamente al Extremadura. Por ello, el club eligió a sus dos leyendas dentro del club, Manuel Mosquera (director deportivo) y Pedro José (Team Manager) para hacer esa visita.

El equipo sigue entrenando de cara al partido de este sábado ante el Xerez donde sólo vale ganar tras cinco partidos de sequía de triunfos. En el vestuario están consternados por el fallecimiento del padre del jugador Luis Nicolás, que ha sufrido un importante varapalo emocional esta semana.