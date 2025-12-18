Grupo López Bolaños-Jerez, cita cumbre en Extremadura en Segunda B

Cuando el pasado verano se hizo público el calendario del grupo 4º de Segunda División B de fútbol sala, no pasó desapercibido que el derbi extremeño de la primera vuelta se jugaría en vísperas del descanso navideño. Este sábado se enfrentan, a las 17.00 horas en el pabellón Francisco Javier López Sayago de Fuente del Maestre, Grupo López Bolaños y Jerez Futsal en la decimoquinta jornada, justo al final de la mitad inicial de este torneo liguero.

Los números registrados hasta el momento por ambos equipos dibujan un desigual panorama con el Grupo López Bolaños compitiendo un año más en la zona alta de la clasificación y con el Jerez hundido en la última posición. Los de Fuente del Maestre son terceros con 29 puntos, a ocho del intratable líder Albacete, mientras que los de Jerez de los Caballeros ocupan el farolillo rojo con 7 puntos, cinco menos que el Cobisa como su referencia más cercana.

En la jornada anterior el equipo que jugará como local este derbi empató (1-1 en su visita al Cartón Balandín Villalba) y el que será visitante perdió (3-5 en su cancha con el Supraglass Unión Tres Cantos). Los fontaneses están en minicrisis con dos jornadas sin ganar y los jerezanos en una profunda mala racha en la que han perdido sus últimos cinco enfrentamientos.

Jerez Fútbol Sala. / E. P.

Proyectos distintos

El Grupo López Bolaños está sin duda plenamente adaptado a esta categoría, en la que juega por quinta temporada consecutiva, y la campaña pasada logró el hito de clasificarse para disputar la fase de ascenso a Segunda División. Por su parte, el Jerez Futsal volvió a Segunda B tras imponerse el ‘playoff’ de ascenso desde el grupo extremeño de Tercera División, pero hasta el momento no está consiguiendo un rendimiento que le aparte del riesgo de volver a descender.

Hace tres temporadas coincidieron ambos en esta misma categoría, con victorias locales en sus duelos directos: 4-1 para el Jerez en la primera vuelta y 3-1 para el López Bolaños en la segunda.

En todo caso, el partido es apasionante por lo que supone ver frente a frente a los dos mejores equipos del fútbol sala extremeño. Dos plantillas que se conocen perfectamente, entre las que no hay secretos y que seguro que ofrecen un buen espectáculo. Además son dos poblaciones cercanas que permite disfrutar a las dos aficiones de estos enfrentamientos regionales en Segunda División B.