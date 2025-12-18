Javier Rodríguez Piris, de presidente de la Federación Extremeña de Pádel a dirigir la Española

Javier Rodríguez Piris, hasta ahora presidente de la Federación Extremeña de Pádel, fue elegido este jueves por unanimidad nuevo presidente de la Federación Española de Pádel (FEP) para los próximos cuatro años, después de un proceso que se inició en septiembre de 2024 y que estuvo salpicado de contratiempos e impugnaciones.

La Asamblea General de la FEP, en la que están representadas deportistas, técnicos, clubes y árbitros, eligió al nuevo presidente en una sesión celebrada en un hotel madrileño, en la que Rodríguez Piris contó con el voto de los 40 vocales que asistieron a la reunión del máximo órgano de decisión, informaron a Efe fuentes de la entidad federativa.

El otro aspirante al cargo era Manuel Fernández Prado (La Coruña, 1960), presidente de la Federación Gallega de Pádel desde 2010 y al que el Comité Gallego de Justicia Deportiva ha solicitado sancionarle con ocho meses de inhabilitación por usar fondos del ente federativo para un préstamo personal.

Fernández Prado, que ha recurrido la propuesta de sanción que se le notificó el pasado día 9, no asistió a la Asamblea, aunque su candidatura se mantuvo en la votación, en la que no obtuvo ningún apoyo.

Rodríguez Piris (Vizcaya, 1967), que ha estado al frente de la Federación Extremeña en los últimos cuatro años, sustituye al frente de la federación a Ramón Morcillo, quien llegó a la presidencia en 2020 y que estaba al frente de la comisión gestora desde septiembre de 2024, cuando se convocaron los primeros comicios.

La de pádel era la principal federación que quedaba por renovar su presidencia después de que la mayoría lo hiciera en 2024 después de los Juegos de París, pero no fue posible después de varios intentos fallidos.

Conflicto

Las primeras elecciones se convocaron en noviembre del pasado año, pero hubo una impugnación ante el Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) al considerar que la votación se había celebrado en una fecha coincidente con un torneo internacional, lo que perjudicaba la participación de los censados.

El segundo intento fue el pasado 29 de septiembre, pero la falta de quorum de vocales de la Asamblea impidió la votación.

La siguiente convocatoria fue el 22 de noviembre, pero un día antes la Audiencia Nacional decretó la suspensión de la sesión de la Asamblea al volver a coincidir con un torneo internacional.

Rodríguez Piris partía como favorito después de que contara con el aval de 32 asambleístas, frente a los nueve de Fernández Prado, de un total de 58 vocales.

El nuevo máximo responsable de la FEP llegó a la presidencia de la federación extremeña en 2020 y fue reelegido en noviembre del pasado año.

Diplomado en Magisterio por la Universidad del País Vasco, Rodríguez Piris es funcionario de la Administración General del Estado, en la que ha ocupado distintos cargos vinculados con el área de Recursos Humanos.

Fue jugador de pádel durante bastantes años y a partir de 2016 se incorporó a la federación extremeña en el equipo de gestión.