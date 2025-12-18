El Mérida, a cerrar bien un año histórico

Tiempo habrá para analizar lo que ha sido este histórico 2025 para el Mérida. Antes queda la cita de este viernes, a las 21.15 horas, en la que el equipo romano recibe en su feudo al Bilbao Athletic.

En este último encuentro en casa del año, los emeritenses quieren seguir manteniendo al Romano José Fouto como un fortín para que sea una fiesta de fin de año. No en vano, solo el Real Madrid Castilla ha sumado más puntos como local (dos más), pero habiendo jugado un encuentro más.

Fran Beltrán no podrá contar con Víctor Corral, que sigue recuperándose de su pubalgia; con Jacobo Martín, que fue sustituido a los cinco minutos en Talavera y del que se ha informado que tiene una rotura muscular (por lo que estará fuera entre cuatro y cinco semanas); ni con Javi Domínguez, por acumulación de tarjetas. La última la provocó en Talavera porque «está jugando en las últimas semanas con una fractura en el pie. Entendíamos que, para Talavera, por sus características, nos podría dar mucho, pero ya no tenía sentido forzarlo mucho más allá», explicaba el técnico emeritense.

Por otro lado, vuelve Chiqui tras cumplir su sanción de dos partidos, y también lo hacen Javi Lancho y Rui Gomes, tras superar sendas lesiones. La única duda es la de Carlos Doncel, que entrará en la convocatoria, pero sus minutos dependerán de «sus sensaciones», pues tiene una sobrecarga.

Las posibles modificaciones en el once titular pasarían por la presencia de Gaizka Martínez acompañando a Luis Pareja en el eje de la zaga, mientras que Chiqui volvería a la banda izquierda en detrimento de Artola.

La presión del rival

Beltrán explicó en su comparecencia previa al encuentro que «jugamos contra un filial superagresivo en la presión; tenemos que tener capacidad con balón y tenemos que ser muy verticales y atacar los espacios».

El Mérida llega al último partido del año en la séptima posición, empatado a 24 puntos con el sexto clasificado, el Real Avilés, y el quinto, el Pontevedra. Con lo cual, aunque no depende de sí mismo, podría acabar el año en puestos de ‘playoff’. Si esto ocurriera, para Beltrán sería «una felicidad impresionante. 27 puntos antes de terminar la primera vuelta, pasar todas las navidades en ‘playoff’, sería una buena recompensa a un grupo de jugadores que está trabajando fenomenal».

Las imágenes del Talavera - Mérida / Agencia LOF

Incidía en que «está siendo un mes muy complicado y tenemos que tener esa capacidad de supervivencia y competir. Nos va a venir muy bien el parón para recargar pilas y recuperar jugadores». También avisaba que, a la vuelta de las vacaciones, todavía quedaba mucha competición; por eso, «pase lo que pase, nos vamos a seguir moviendo cerca, pues la máxima distancia que nos puede sacar el playoff son 3 puntos. Después de Navidad: frescura y objetivos grandes».

¿La marcha de Álvaro?

En el primer mes del año nuevo llega el mercado de invierno, con lo cual este partido podría ser el último en el Romano para algunos futbolistas con la camiseta del Mérida. El que más está sonando para salir, con cantos de sirena de equipos de superior categoría, es Álvaro García, máximo goleador del grupo y pieza fundamental del equipo. Ante esta situación, su entrenador indicaba que «espero que no sea el último partido en casa de Álvaro. Está haciendo muy buena temporada y es normal que despierte interés en equipos de superior categoría, porque no tendría sentido que se fuera a otro de Primera Federación. Si sigue así, va a tener oportunidades, pero es consciente de que aquí está bien, está bien rodeado, se juega de una manera que le conviene y está mejorando mucho».

Zanjó el tema afirmando que «contamos con él, yo no sé absolutamente nada; aquí al lado está el despacho de la dirección deportiva», aunque también avisó que «tenemos tiempo para abordar el mercado de enero; pocas veces pasan las cosas el 1 o el 2 de enero. Hasta entonces, el Bilbao Athletic, que a mí me gusta especialmente». Al insistírsele, explicó que «con Álvaro solo hablo de cosas del juego; me tiene para lo que quiera, es un chico que no tiene pájaros en la cabeza; me imagino que ahora se los están metiendo, pero él tiene las cosas muy claras y sabe que, para que las cosas le salgan en el futuro, lo que necesita es tener rendimiento ahora, porque el fútbol cambia mucho en poco tiempo».

Con respecto al filial bilbaíno, que también podría acabar la jornada en ‘playoff’ (tiene dos puntos menos que los emeritenses), no estará Asier Hierro, sancionado, ni Monreal, que fue convocado por el primer equipo para la eliminatoria copera que jugaron el jueves en Ourense.