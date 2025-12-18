La Primera Nacional cierra el 2025 con interesantes citas

El baloncesto extremeño cierra el año con una intensa jornada 10 en Primera Nacional masculina y actividad doble en la Liga Ribésalat femenina, donde el Baloncesto Badajoz disputará dos partidos en el mismo fin de semana: el aplazado de la jornada 7 y el correspondiente a la jornada 9.

Primera Nacional masculina – Jornada 10

La última cita del año antes del parón navideño arranca en Mérida, donde el Verde y Sostenible Mérida Masculino recibe al Maven Premium Guadalupe (sábado, 18.00, Ciudad Deportiva, Mérida).

A continuación, el CBA Spain intentará aprovechar su feudo ante el BB Baloncesto Badajoz (sábado, 19.00, Colegio Maristas, Badajoz). A la misma hora, en Cáceres, el Politécnica UEX SM Basket se medirá al San Antonio Cáceres Basket (sábado, 19.00, V Centenario, Cáceres).

El Finca Sagrado Cáceres buscará cerrar el año con victoria frente al Graginsa U.B.A. Almendralejo (sábado, 20.00, Multiusos Ciudad de Cáceres). La jornada se completa en Plasencia, donde el Electromercantil CB Plasencia recibe al Escayolas Paco ADC Baloncesto (sábado, 20.30, Pabellón Ciudad de Plasencia). Descansa en esta jornada el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX.

Liga Ribésalat (Primera Nacional femenina)

Fin de semana cargado para el Baloncesto Badajoz, que disputará dos encuentros en casa. Primero recuperará el partido aplazado de la jornada 7 ante el Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete (sábado, 17.30, Las Palmeras). Al día siguiente jugará la jornada 9 frente al Basket Cervantes Ciudad Real (domingo, 12.30, Las Palmeras).

Por su parte, el Toyota Novomotor San Antonio Cáceres recibe al CEI Toledo Universidad Laboral (sábado, 17.00, Colegio San Antonio de Padua). El MF Renovables Al-Qázeres cerrará la actividad extremeña en la categoría enfrentándose al mismo rival albaceteño (domingo, 12.00, Multiusos).

Con estos partidos se pondrá punto final a la actividad competitiva antes de las fiestas navideñas, regresando las competiciones en enero de 2026.