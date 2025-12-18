«Vamos últimos, pero eso no está afectando al vestuario»

El equipo está último en la clasificación, aunque no muy lejos de la salvación. ¿Cómo se vive esa situación en el vestuario?

Es verdad que vamos últimos, pero no está afectando al grupo ni al vestuario. Anímicamente no estamos bien, porque perder siempre duele, pero estamos ilusionados y no vamos a bajar los brazos hasta el último partido. Transmitimos cierta tranquilidad, aunque preocupados estamos, porque a nadie le gusta perder. Confiamos en el grupo, en el cuerpo técnico y hasta el último día vamos a seguir trabajando.

Si lo supiera ya lo habría solucionado, pero ¿cuál es la clave? ¿Qué falta para empezar a ganar partidos?

Nada concreto, porque si digo que estamos haciendo las cosas muy bien estaría mintiendo. No las estamos haciendo muy bien. En el fútbol hay rachas malas y buenas, y ahora nos toca la mala.

¿Había vivido alguna vez una situación así en sus equipos anteriores?

No, pero todo es un aprendizaje.

A nivel personal fue de los últimos en llegar, en teoría para doblar la posición de lateral izquierdo con Joserra, pero a veces juegan juntos. ¿Le sorprende?

Sí, muchas veces Julio [Cobos, el entrenador] nos ha puesto en doble lateral, sobre todo para aguantar resultados cuando íbamos por delante en el marcador. Quizás yo tengo un perfil más ofensivo que Joserra y hay una explicación:llegué a jugar de extremo hasta segundo año de juvenil. Ha pasado con otros jugadores de mi posición como Jordi Alba.

¿Está contento con su rendimiento?

Sí, muy contento. Lo dije al llegar: todos los minutos que me den en esta categoría los iba a aprovechar al cien por cien. Quiero dar más por este equipo y por el club.

Pareció llegar con Iván Martínez como espejo: otro defensa joven procedente del Burgos Promesas 2000 que poco a poco se ha ido haciendo hueco y que ahora es prácticamente titular...

Sí, eso es. Voy a seguir trabajando a disposición del míster para aportar al grupo lo que me pida. .

Esta no es su primera experiencia en Extremadura: en la 2021-22 ya jugó como juvenil en La Cruz Villanovense, llegando a debutar en el primer equipo...

Sí, en la División de Honor Juvenil creo que hice muy buena temporada hasta tal punto que me fichó el filial del Girona.

Osama, en su etapa en Girona. / Magic Players

¿Cuál es su historia?

Soy de Burriana, en Castellón. Mis padres son marroquíes y vinieron aquí a trabajar y allí siguen. Yo ya nací ya en España. Empecé a jugar en el equipo de mi pueblo, luego estuve un año de juvenil en el Roda, pertenece la cantera del Villarreal. Después del año del Villanovense y el Girona acabé en Burgos, donde estuve dos años. Este verano me llamó el Cacereño... y aquí estoy.

¿Se ha adaptado bien a una nueva ciudad?

Sí, está muy bien. Es tranquila, se respira fútbol y eso me gusta.

¿Les preocupa que cada vez vaya menos gente al estadio, seguramente por los malos resultados?

Lo que quiero hacer al respecto es mandar un mensaje a la afición: que nos siga animando y venga a apoyarnos, porque sentimos ese cariño. Para mí, que soy joven, ver 4.000 o 5.000 personas es algo nuevo y lo agradezco. Nosotros lo vamos a dejar todo sobre el campo para darles una alegría.

Este sábado, visita al Salamanca, luego parón y vuelta contra el Celta Fortuna...

Sí, a ver si podemos hacer un buen partido, ganar como hicimos en el campo del Bilbao Athletic y marcharnos de vacaciones tranquilos y bastante felices.

¿Se habla en el vestuario de que habrá fichajes en el mercado de invierno y que quizás haya alguna salida?

Eso es cosa del director deportivo y el cuerpo técnico. Nosotros no nos metemos. Yo estoy muy contento aquí, tengo contrato por un año y quiero estar hasta el final, dejándolo todo.

La última. ¿Cómo es exactamente su nombre? Aparece de distintas maneras: Osama, Oussama, Usama...

Yo prefiero Osama y es lo que llevo en mi camiseta aunque en el DNIaparece «Oussama».