Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo visita al Voleyourense con el objetivo de sumar en la cancha gallega
El conjunto arroyano tratar de escapar de la última posición en el duelo que cierra el 2025 y que abre la segunda vuelta de la competición
El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 19.30 horas, el partido correspondiente a la decimosegunda jornada del Grupo 'A' de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Voleyourense, un encuentro con el que intentará sumar algún punto que le permita huir de los últimos puestos de la tabla clasificatoria.
El técnico del equipo extremeño, Pablo Alonso, ha afirmado este viernes que "empezamos la segunda vuelta y volvemos a encontrarnos con Ourense, un equipo que tras el desafortunado inicio de competición que tuvo en nuestra cancha, con una grave lesión, se ha reforzado con dos fichajes extranjeros".
Alonso destaca el hecho de que en los últimos seis partidos "ha conseguido ganar cuatro, lo que le da un punto de confianza en que las cosas las está haciendo bien".
"Nosotros esperamos seguir con nuestra línea de juego y seguir demostrando que somos ese equipo que pelea y no se da nunca por vencido, al tiempo que intenta desarrollar un buen voleibol", concluye Alonso.
