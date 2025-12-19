Fútbol. Primera Federación
El Cacereño juega en Salamanca la primera de las 22 finales que le quedan
Los verdes visitan este sábado a Unionistas en un duelo donde Julio Cobos no podrá contar con Iván Fernández, Diego Guti y Sanchidrián
Ajenjo viaja y el técnico cree que podría jugar en el Reina Sofía (18.30 horas), aunque no de inicio
El Cacereño afronta este sábado en el estadio Reina Sofía (18.30 horas) su último compromiso oficial de 2025 con la sensación de estar ante una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de una temporada que, por ahora, se le está atragantando. El conjunto verde visita a Unionistas de Salamanca en un duelo directo entre dos equipos necesitados, pero con la urgencia marcada especialmente en el lado extremeño. No en vano, el CPC es colista del grupo 1 de Primera Federación y llega al choque tras dos derrotas consecutivas, ambas además en el Príncipe Felipe, un escenario en el que todavía no ha sido capaz de ganar en lo que va de curso.
Julio Cobos no rehúye la realidad ni el peso del momento. El técnico vuelve a hablar de «final» para referirse a un partido que considera clave antes del parón navideño. «Es el último partido antes del final de año y tenemos otra oportunidad de ganar, de sumar tres puntos. Lo afrontamos como si fuese una final, porque ya hace semanas que casi todos los partidos lo son para nosotros», explicó en la previa. El objetivo es claro: despedir el año con una victoria que alivie la clasificación y refuerce la confianza antes de volver a competir el próximo 4 de enero, cuando el Cacereño reciba al Celta Fortuna en Cáceres.
Momento de apretar los dientes
El equipo llega tocado anímicamente tras las últimas jornadas, algo que el propio entrenador reconoce con naturalidad. «Siempre que se pierde cuesta, el jugador quiere ganar y duele», admite Cobos, que ha incidido durante la semana en el análisis y la corrección de errores. El técnico cree que hay aspectos positivos en el juego, pero asume que no están siendo suficientes para transformar las sensaciones en puntos. «Estamos haciendo muchas cosas bien, pero no nos está dando. Es un momento de apretar los dientes, de ayudarnos mucho y de intentar darle la vuelta a la situación», subraya.
Uno de los grandes retos del Cacereño está siendo gestionar los golpes durante los partidos. Cobos considera que el bloqueo mental es consecuencia directa de los malos resultados. «Lo deportivo te lleva a lo mental. Ahora, si te meten un gol cuando las cosas no van bien, se convierte en una losa», reflexiona, recordando que en otros momentos el equipo sí fue capaz de reaccionar ante la adversidad. De ahí la importancia de mantenerse firme y creer, una consigna que el cuerpo técnico intenta reforzar en cada entrenamiento.
Muchas bajas
En el apartado de bajas, el Cacereño viajará a Salamanca (el desplazamiento es en el día, para llegar directamente al estadio Reina Sovia) con ausencias importantes. Diego Guti no estará disponible por un principio de pubalgia, mientras que Iván Fernández y Sanchidrián también se quedan fuera. La duda es Ajenjo, que ha comenzado a entrenar con el grupo y cuya participación se decidirá a última hora, aunque Cobos ya avanza que, si juega, no será de inicio. Pese a todo, el entrenador insiste en que la solución pasa por el colectivo y no solo por nombres propios.
Curiosamente, el rendimiento como visitante está siendo uno de los pocos argumentos a los que agarrarse. El Cacereño se ha mostrado más competitivo lejos de casa que en su propio estadio, un factor que puede jugar a su favor ante un Unionistas que también acumula tres partidos sin ganar. «Espero un partido de dos equipos necesitados, que quieren despedir el año con una victoria. Habrá nervios y presión, y tendremos que saber gestionarlos», analiza Cobos.
Mercado invernal
Más allá de este encuentro, el mercado de invierno asoma en el horizonte. El club cuenta con fichas libres y la prioridad pasa por reforzar las bandas. «Necesitamos extremos, hemos tenido muchas bajas en ataque», reconoce el técnico, consciente de que enero no es un mercado sencillo. Pero antes de pensar en incorporaciones, el Cacereño quiere cerrar 2025 con un golpe de efecto. Ganar en Salamanca no solo supondría tres puntos vitales, sino también un balón de oxígeno emocional para afrontar con esperanza el inicio del nuevo año.
- En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
- Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
- Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: 'Estamos todos los vecinos muy contentos
- Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado
- La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
- Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
- Los 80 y 90 vuelven a sonar gratis en la plaza de España de Mérida
- La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros