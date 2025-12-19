El Cacereño juega en Salamanca la primera de las 22 finales que le quedan

El Cacereño afronta este sábado en el estadio Reina Sofía (18.30 horas) su último compromiso oficial de 2025 con la sensación de estar ante una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de una temporada que, por ahora, se le está atragantando. El conjunto verde visita a Unionistas de Salamanca en un duelo directo entre dos equipos necesitados, pero con la urgencia marcada especialmente en el lado extremeño. No en vano, el CPC es colista del grupo 1 de Primera Federación y llega al choque tras dos derrotas consecutivas, ambas además en el Príncipe Felipe, un escenario en el que todavía no ha sido capaz de ganar en lo que va de curso.

Julio Cobos no rehúye la realidad ni el peso del momento. El técnico vuelve a hablar de «final» para referirse a un partido que considera clave antes del parón navideño. «Es el último partido antes del final de año y tenemos otra oportunidad de ganar, de sumar tres puntos. Lo afrontamos como si fuese una final, porque ya hace semanas que casi todos los partidos lo son para nosotros», explicó en la previa. El objetivo es claro: despedir el año con una victoria que alivie la clasificación y refuerce la confianza antes de volver a competir el próximo 4 de enero, cuando el Cacereño reciba al Celta Fortuna en Cáceres.

Momento de apretar los dientes

El equipo llega tocado anímicamente tras las últimas jornadas, algo que el propio entrenador reconoce con naturalidad. «Siempre que se pierde cuesta, el jugador quiere ganar y duele», admite Cobos, que ha incidido durante la semana en el análisis y la corrección de errores. El técnico cree que hay aspectos positivos en el juego, pero asume que no están siendo suficientes para transformar las sensaciones en puntos. «Estamos haciendo muchas cosas bien, pero no nos está dando. Es un momento de apretar los dientes, de ayudarnos mucho y de intentar darle la vuelta a la situación», subraya.

Uno de los grandes retos del Cacereño está siendo gestionar los golpes durante los partidos. Cobos considera que el bloqueo mental es consecuencia directa de los malos resultados. «Lo deportivo te lleva a lo mental. Ahora, si te meten un gol cuando las cosas no van bien, se convierte en una losa», reflexiona, recordando que en otros momentos el equipo sí fue capaz de reaccionar ante la adversidad. De ahí la importancia de mantenerse firme y creer, una consigna que el cuerpo técnico intenta reforzar en cada entrenamiento.

Alineaciones probables para el Unionistas-Cacereño de este sábado. / EP

Muchas bajas

En el apartado de bajas, el Cacereño viajará a Salamanca (el desplazamiento es en el día, para llegar directamente al estadio Reina Sovia) con ausencias importantes. Diego Guti no estará disponible por un principio de pubalgia, mientras que Iván Fernández y Sanchidrián también se quedan fuera. La duda es Ajenjo, que ha comenzado a entrenar con el grupo y cuya participación se decidirá a última hora, aunque Cobos ya avanza que, si juega, no será de inicio. Pese a todo, el entrenador insiste en que la solución pasa por el colectivo y no solo por nombres propios.

Curiosamente, el rendimiento como visitante está siendo uno de los pocos argumentos a los que agarrarse. El Cacereño se ha mostrado más competitivo lejos de casa que en su propio estadio, un factor que puede jugar a su favor ante un Unionistas que también acumula tres partidos sin ganar. «Espero un partido de dos equipos necesitados, que quieren despedir el año con una victoria. Habrá nervios y presión, y tendremos que saber gestionarlos», analiza Cobos.

Mercado invernal

Más allá de este encuentro, el mercado de invierno asoma en el horizonte. El club cuenta con fichas libres y la prioridad pasa por reforzar las bandas. «Necesitamos extremos, hemos tenido muchas bajas en ataque», reconoce el técnico, consciente de que enero no es un mercado sencillo. Pero antes de pensar en incorporaciones, el Cacereño quiere cerrar 2025 con un golpe de efecto. Ganar en Salamanca no solo supondría tres puntos vitales, sino también un balón de oxígeno emocional para afrontar con esperanza el inicio del nuevo año.