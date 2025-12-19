El Coria quiere dormir la Navidad en zona soñada

El Coria afronta este sábado uno de esos partidos que marcan el cierre de un año y pueden reforzar una ilusión colectiva que no deja de crecer. El conjunto cauriense recibe al Alcalá en La Isla con la posibilidad de despedir 2025 instalado en puestos de ‘playoff’, premio al excelente trabajo que viene realizando el equipo durante toda la temporada. Un broche ideal para un año espectacular en lo deportivo.

La pasada campaña, los celestes se quedaron a las puertas de la fase de ascenso tras pelearla hasta la última jornada y vivieron una noche histórica recibiendo al Elche en la Copa del Rey. En la actual, el paso adelante ha sido evidente. El equipo de Rai ha pasado gran parte del curso en la zona noble de la clasificación, compitiendo de tú a tú con clubes de presupuestos muy superiores y mostrando una regularidad que lo ha convertido en uno de los conjuntos más fiables del grupo.

Este último compromiso del año volverá a poner a prueba la fortaleza del Coria como local. Enfrente estará un histórico como el Alcalá, recién ascendido pero firmando una campaña notable. Los andaluces ocupan la novena posición con 22 puntos y llegan a La Isla tras vencer por 1-0 al Real Madrid C, un resultado que confirma su buen momento y su capacidad para competir ante cualquier rival.

Los caurienses, por su parte, llegan tras empatar ante el Ilicitano en un partido que dejó sensaciones positivas, aunque con la espina clavada de no haber sumado los tres puntos por falta de acierto en los metros finales. El objetivo ahora es claro: seguir siendo el mejor equipo local de la primera vuelta y mantener el invicto en casa, donde solo han cedido un empate en todo el campeonato.

En el apartado deportivo, Rai solo mantiene la duda del guardameta Aarón Alonso, que ha arrastrado un proceso gripal y febril durante la semana. El resto de la plantilla estará disponible para afrontar este duelo antes del parón navideño.