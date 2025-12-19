El Extremadura ante un partido para dar un paso al frente

Ganar o ganar. No contempla otra opción el vestuario del Extremadura para este sábado en su partido ante el CD Xerez, a partir de las 17.30 horas en el estadio Francisco de la Hera. Marca mucho este partido. Marca el fin de año y marca el rumbo de un equipo que lleva cinco semanas sin ganar y empieza a dudar de sus propuestas, que son las mismas con las que llegó a liderar varias semanas la clasificación y que deslumbró en Copa del Rey.

Es un partido «para hombres» decía Juanmi Callejón, capitán del Extremadura, en la previa del encuentro.

«Somos muy conscientes de lo que nos jugamos. Es un partido clave y los jugadores estamos dispuestos a dar un paso adelante y mostrar dentro del campo lo que somos». El capitán insistió en que ahora «no es momento de señalar a nadie» y que la responsabilidad recae directamente en los futbolistas. «Ahora es cosa nuestra. Tenemos que ser hombres, dar la cara y dejarlo todo para ganar», subrayó, convencido de que el equipo estará «enchufado» y arropado por una afición que nunca falla.

Cisqui, el entrenador, también habló en la previa: «Tenemos que dar un paso al frente, sobre todo en el tema de la portería a cero. Hacemos goles, pero no podemos permitirnos cada semana errores puntuales que nos cuestan tantos goles en contra. Yo soy el responsable de que esto funcione, pero todos tenemos que dar ese paso adelante. El equipo necesita esa victoria para ganar tranquilidad. Estamos arriba, pero no se puede vivir solo de empates», apuntó.

Cisqui recupera a Samu Hurtado tras sanción, pero pierde a Tala por este motivo, además de la baja del lesionado Álvaro Barrero.

El Xerez ha ganado tres de los últimos cuatro partidos disputados y tiene tres puntos más que el Extremadura. Su entrenador tiene la duda del defensa Adrián, que no termina de recuperarse. Se espera que más de medio millar de jerezanos puedan acudir hoy a Almendralejo para ver el partido en el Francisco de la Hera.