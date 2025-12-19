La velocidad vasca decide en Mérida

2 - MÉRIDA: Adrián, Pipe (Chiqui, min. 64), Luis Pareja (min. 46, Lancho), Gaizka (Manu Rivas, min. 84), Vergés, Martín Solar, Reúl Beneit, Areso (min. 86, Artola), Benny (min. 86, Rui Gomes) , Capi y Álvaro García. 3 - BILBAO ATHLETIC: Santos, Alday, Duñabeitia, Jon de Luis (Izaguirre, 84, Barandalla, Guibelalde, Lete, Eder García, Adrián Pérez (min.72, Guestamendia), Gift (Buján, min. 72) e Ibai Sanz (Beerry, min. 88, Bizcay). GOLES: 0-1-Min. 21: Adrián Pérez. 0-2-Min. 23:Ibai Sanz. 1-2-Min. 28: Capi. 2-1-Min. 44:Areso. 2-3-Min. 81:Eder García. ÁRBITRO: María Eugenia Gil Soriano (Comité Gallego). Tarjetas a local Areso, Duñabeitia, Lete INCIDENCIAS: Partido de la decimoséptima jornada de Primera Federación disputado en el estadio Romano José Fouto ante 2.708 espectadores (cifra oficial).

El Athletic B se llevó el triunfo de Mérida en un partido vibrante, especialmente en el primer tiempo (2-3). El equipo de Fran Beltrán reaccionó muy bien a los dos primeros goles vascos, pero terminó cediendo a la mayor frescura de los visitantes. Paso atrás de los extremeños, que encajan así su segundo revés consecutivo y pierden la opción de meterse en ‘playoff’.

Se presentaba el Mérida como séptimo en la tabla (24 puntos) ante un Athletic B noveno (22). Los jóvenes vascos, que tocaron fondo cuando perdieron ante el Cacereño en noviembre (1-2) y se situaron en la cola de la clasificación, han ido espectacularmente hacia arriba y, con Mérida y Ourense, estaban demostrando ser los mejores del momento, aunque dos derrotas, la última el 1-2 ante el Celta Fortuna, pararon su progresión.

En la alineación del Mérida no se incluía a Chiqui y a Doncel, que se habían perdido los dos últimos encuentros por sanción y que estaban en el banquillo. Pura precaución y estrategia de su técnico a medio plazo. Fran Beltrán tenía dinamita ahí con dos de sus hombres con más talento ofensivo. Del mismo modo, a la expectativa también estaba Lancho para la zona de atrás tras sus problemas.

Un testarazo del central Duñabeitia que se fue ligeramente alto en el minuto 7 fue el primer aviso visitante dentro del juego de intercambio de golpes de dos equipos de vocación atacante.

Una contra con una pincelada, una más, de clase de Beneit acabó con falta al borde del área, que fue lanzada por Martín Solar y parada por Míkel Santos. Se rozaba el cuarto de hora y así respondía el Mérida al fútbol de toque y asociación del Athletic B.

Adrián (enorme el portero húngaro ahí) hizo un paradón a un tirazo de Lete al filo del 20. Los cachorros de Jokin Arambarri dominaban más el juego y monopolizaban la pelota con criterio. Pero precisamente un error de Adrián en salida de balón provocó el gol vasco de Adrián Pérez.

En una contra, llegó el 0-2, en una cabalgada de Ibai Sanz aprovechando un resbalón de Pipe. Tremenda definición, plena de potencia del ariete vasco. El Mérida estaba poco menos que noqueado.

Pero ni mucho menos aquello estaba decidido. un testarazo de Capi a centro de Pipe provocó el 1-2 de los romanos. Había mucho que jugar aún.

Una reclamación del Mérida por posible penalti a Capi se quedó en el limbo en un encuentro especialmente eléctrico.

Pero había más. Areso hizo el 2-2 antes del descanso tras un fallo de la retarguardia vasca. Tremendo partido. Por una vez, Álvaro no estaba siendo protagonista.

Segunda parte

En el segundo acto podía pasar de todo, visto el espectacular precedente del primero. Salió Lancho por Pareja, renqueante tras recibir un golpe en una de sus rodillas en el primer tiempo. El ritmo, en cualquier caso, se advirtió menor. Pura lógica.

Después de amenazar Álvaro García con un cabezazo interceptado por Santos, el Athletic B perdonó el 2-3 tras parar Adrián a los pies de un solitario Gift e Iban Sanz, a puerta vacía, remató fuera. Inmejorable doble oportunidad para los filiales.

El partido estaba para cualquiera, aunque parecía más profundo en su juego el Athletic B.

Se la jugó Lancho con un agarrón continuado en el área a un atacante vasco, pero en la revisión la colegiada extremeña del comité gallego María Eugenia Gil Soriano no pitó penalti.

Salió Chiqui en el 64 para apurar opciones. Había pocas oportunidades de gol y muchas alternativas en el gobierno del juego.

Un golazo de Eder García a la contra, en una demostración de velocidad enorme, al tiempo que evidenció la falta de fuerzas de Gaizka, central del Mérida. Lo merecía el filial.

En la recta final, los romanos lo intentaron los filiales. Al final, la decepción fue lógica en el estadio emeritense, cuyos fieles se habían ilusionado con meterse entre los más granados del grupo.