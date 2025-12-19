El Al-Qázeres quiere sorprender en Zamora

El Alter Enersun Al-Qázeres juega este sábado (17.00 horas, pabellón Ángel Nieto) en pista del Recoletas Zamora con la intención de discutirle la victoria a uno de los aspirantes al ascenso a la máxima categoría. Eso sí, el equipo que entrena el extremeño Raúl Pérez, ex del Miralvalle, ya no es el equipo del presupuesto de anteriores campañas y aparece como más asequible, al menos sobre el papel. De hecho, solamente hay un triunfo de distancia a favor de las zamoranas (7 por 6).

“Es el último partido del año y la gente está muy motivada. Nos enfrentamos a un reto bonito, es una salida complicada, pero veo al equipo con ganas de darse ese regalo antes de las vacaciones, que después en enero ya volveremos con alta montaña y muchos partidos seguidos”. Así resumió este viernes sus percepciones previas el entrenador de las verdes, Jesús Sánchez, quien afronta sin presión añadida el segundo encuentro consecutivo contra uno de los favoritos. De momento esta semana hubo derrota clara ante el líder, el Azulmarino Mallorca (52-74).

Ilusionadas

“Zamora es un equipo de los de ‘playoff’, que está ahí arriba. Si conseguimos vencer en una pista como esa sumaría mucho. Vamos con la idea de que hemos trabajado bien. Estamos con ilusión”, añadió, para después asumir que su rival no tenga exactamente el mismo perfil poderoso que en campañas anteriores. “Ha sido estos años un proyecto de Challenge top, ha sido como ahora Mallorca, el candidato número uno al ascenso. Este año a nivel inversión es más baja la plantilla, y han pasado de ser un candidato a subir directo a ser equipo de playoff, pero es cierto que hay ese pequeño bajón, pero no de salirse totalmente”, subrayó Sánchez.

Respecto a la adaptación de la base Laura Salmerón, último fichaje del Al-Qázeres, el técnico madrileño del Al-Qázeres abundó en la positiva actitud de la joven jugadora barcelonesa. “Teníamos referencias de ella y sabíamos lo que nos podíamos encontrar. La realidad es que un poquito mejor. Ya desde el día 1 nos está ayudando mucho, muy integrada y con muy buena relación con el resto del grupo”, resaltó. “Tenerla a ella, aun siendo un equipo corto, nos da un poquito más de tranquilidad y opciones cuando ocurren cosas que no esperamos en los partidos”.

Pendientes de Laneiro

En cualquier caso, se sigue estando pendiente de la recuperación de la base portuguesa Raquel Laneiro, que en principio podría desenvocar en su vuelta avanzado enero. Se desconoce, de momento, qué seguridad hay de ello. “Cuando volvamos del parón de Navidad, tendremos una idea más clara cuando hagamos pruebas. Ya veremos cómo se encuentra y cómo lo gestionamos”.

Preguntado por el duelo de técnicos con ‘Rula’ Pérez, el entrenador del Al-Qázeres recuerda que “ya lo hemos tenido muchas veces aquí en Extremadura” y que “seguramente para él será especial jugar contra nosotras y para nosotras al final Zamora siempre nos motiva al ser una pista tan inaccesible. Vas todos los años con la ilusión de ganar allí, pero aquí solamente lo hemos conseguido en los últimos años porque es complicado. Vienen de ganar dos partidos en casa y eso les da más vidilla todavía al partido”.