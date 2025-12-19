De Schuster a Xabi Alonso: el día que el Sevilla hizo saltar el banquillo del Bernabéu por culpa del Barça

El partido de este sábado entre el Real Madrid y el Sevilla debería haber sido un trámite. El típico encuentro antes de Navidad al que los jugadores llegan con la maleta hecha. Lo normal ha dejado de ser habitual en el club blanco, donde Xabi Alonso vive un ultimátum continuo. El conjunto hispalense llega al Bernabéu después de ser eliminado en la Copa y en tierra de nadie en LaLiga. Los sevillistas no ganan desde 2008 en el templo madridista, pero la última vez que lo hicieron provocaron la destitución de un entrenador.

"Es imposible que ganemos en el Camp Nou"

Bernd Schuster, que había ganado la Liga 2007/2008, cayó el 10 de diciembre tras perder 3-4 frente al Sevilla de Kanouté, Adriano, Renato, Palop y compañía. Poco tiene que ver la plantilla actual de Almeyda con aquella de máximos que llevó al equipo andaluz a un ciclo histórico, pero un tropiezo de Xabi Alonso tendría las mismas consecuencias que el triunfo visitante de hace 17 años.

Aunque lo que verdaderamente condenó a Schuster no fue ese resultado, sino su rueda de prensa posterior, que ilustró el estado del Real Madrid durante aquella secuencia temporal. "Me parece imposible que podamos ganar el sábado al Barça en el Camp Nou". Aquella frase fue la sentencia del alemán. Ramón Calderón no soportó este complejo de inferioridad y mandó a Pedja Mijatovic, director deportivo (cuando todavía existía esa figura en el club) ejecutar al exjugador blanco y azulgrana.

Antes, el germano se había salvado de un cese fulminante después de ser eliminado por el Real Unión de Segunda B en el Bernabéu en una eliminatoria a doble partido. Su sustituto fue Juande Ramos, quien firmaría hasta final de temporada con un acuerdo para otra más que nunca llegó. El entrenador de Ciudad Real, como había anticipado Schuster, perdió en el clásico por los goles de Eto'o y Messi con un once formado por Casillas; Michel Salgado, Sergio Ramos, Metzelder, Cannavaro; Gago, Drenthe, Guti, Sneijder; Higuaín y Raúl.

El "chorreo" del Liverpool de Xabi Alonso y Benítez

Después encadenaría nueve triunfos consecutivos hasta que la Champions devolvió a la cruda realidad al conjunto madridista. Fue en la eliminatoria contra el Liverpool que provocó otro de los momentos de hemeroteca. La tormenta se hizo aún más severa cuando el 16 de enero de 2009 dimitió Ramón Calderón después de destaparse el fraude de los compromisarios que acabaría provocando el regreso de Florentino Pérez al final de aquella nefasta temporada.

A Vicente Boluda, presidente interino antes de la eliminatoria de los octavos de la Copa de Europa de aquella nefasta temporada, no se le ocurrió mejor vaticinio que este: "Espero un gran partido. Aquí ganamos 3-0 y en Anfield repetiremos triunfo por 1-2. Allí se van a abrir y les vamos a chorrear”. Nada más lejos de la realidad. En el Bernabéu el Madrid de Juande Ramos perdió 0-1 y en Anfield sufrió un atropello al caer por 4-0.

¿Quién entrenaba a los 'reds'? Rafa Benítez, que después tendría un breve paso por el Bernabéu. ¿Quién era uno de sus hombres clave? Xabi Alonso. El entrenador cuya continuidad lleva en entredicho desde hace semanas, a pesar de que la situación clasificatoria, tanto en Liga como en Champions, es sostenible. Pero su continuidad ya no depende exclusivamente de resultados y sí de un territorio subjetivo como el de las sensaciones que puede alterar el Sevilla de Almeyda, incluso con un empate.