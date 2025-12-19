Valladolid-Cáceres, duelo de históricas plazas con ganas de 'revivir'

Pocos amantes del baloncesto hubieran pronosticado hace no muchos años que Valladolid y Cáceres iban a encontrarse en un partido de la tercera categoría del basket nacional. Los equipos de estas dos ciudades, con raigambre baloncestística de larga historia, se miden este sábado (19.00 horas. Pisuerga) con ganas de hacer buenos sus respectivos orígenes. Es el epílogo competitivo del 2025, un año de vaivenes verdinegros.

Con o sin reminiscencias del pasado, pucelanos y cacereños dirimen un duelo interesante por el comportamiento de ambos. Los visitantes, octavos, han logrado sus cinco triunfos lejos del Multiusos, inexplicablemente vetado para el éxito hasta el momento. Los locales, terceros, con ocho victorias, quieren hacerse fuertes para hacer valer su favoritismo en una liga en el que para muchos aparece como candidato número uno al ascenso.

“La semana ha ido tranquila tras la buena victoria en Córdoba, y con tiempo para trabajar y preparar el partido”, ha explicado un relajado Jacinto Carbajal, técnico del Cáceres, aludiendo al prestigioso triunfo en pista del líder. Sin lesionados estos días, el nuevo desafío “es acabar bien el año, con buenas sensaciones y con otro partido fuera, que es donde a día de hoy el equipo se está desenvolviendo mejor”.

Alto nivel del rival

El contexto invita al optimismo. “Es una buena oportunidad, pero Valladolid es un equipo que está arriba, sólido, con un roster espectacular”, analiza Carbajal, con “dos bases de mucho nivel, exteriores anotadores, jugadores rocosos en la posición 3-4 y dos buenos interiores; es un equipo que juega con mucho ritmo y que es el que más anota de la competición”, añadió.

“El equipo puede dar ese nivel y puede tener ese desempeño. Eso está ahí. Lo hemos hecho fuera de casa y nos está costando hacerlo con consistencia fuera”, juzga el entrenador sobre el diferente comportamiento de los suyos fuera o dentro del Multiusos . “¿Por qué nos pasa? La fórmula no la tengo porque si así fuera intentaría que no ocurriese. Tocará hablar de esto cuando nos acerquemos al siguiente partido ante el Toledo, que ojalá sea por fin el momento de exhibir una imagen como la de fuera. Nos penaliza el error. El baloncesto es un deporte de errores, fuera de casa nos pasa y no nos afecta. En casa sí. La gente empieza a murmurar, algún silbido o la propia presión… no sé, pero es una evidencia que entras en esa negatividad que al final no muestras lo que puedes mostrar”.

Irregularidad

¿Balance de lo que se lleva? “Irregular. Viene muy marcado por el buen baloncesto fuera y que coincide con las cinco victorias y un equipo que en casa algún partido hemos tenido mejor, pero la tónica general ha sido mucho peor. Nos quedan dos partidos para terminar la primera vuelta y podemos acabar con seis o siete victorias es para estar contentos vista esa irregularidad. De lo que no tengo dudas es que el equipo va a seguir mejorando”.

“Son dos plazas históricas por tradición, por proyecto, por afición, este duelo se daba en LEB Oro y un poco más atrás en ACB. De recuerdo nos queda a todos en la memoria. Somos dos equipos que quieren y que el deseo es estar más arriba. Luego las circunstancias te ponen donde estás; ojalá en un futuro próximo se dé en Primera FEB”, comentó el entrenador, cuestionado por los antecedentes más lejanos.

También mostró su opitimismo Patrick Lima, quien dijo sentirse individualmente “muy bien”. El exterior caboverdiano, eso sí, habló del Valladolid como “un equipo de mucha calidad”, pero “nosotros hemos tenido una semana muy buena de entrenos y vamos a competir bien en otro partido fuera de casa”.