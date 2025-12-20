El Cacereño suma un punto con doblete de Joserra

2-UNIONISTAS: Unai Marino, Victor Olmedo, Aleix Gorjón, Josema, Juanje, Josema (Lendinez, 84´), Alvaro Gómez, Jan Encuentra, Aaron Piñan (de la Nava, 68´), Abde (Moreno, 84´), Gaston Vallés (Marco, 85´), 2-CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Javi Barrio, Crespo, Osama, Joserra (Valdera, 93), Rementería, Deco (Sanvi, 93´), Berlanga, Carlos González (Diego Gómez, 46´), Cesar Gómez (Sanchís, 77´), GOLES: 1-0 (49´) Gaston Vallés. 1-1 (57´) Joserra. 2-1 (71´) Juanje. 2-2 (73´) Joserra. ÁRBITRO: Ekaitz Garcia (Vasco). Amarillas a los locales Piñan, Gorjón, Lendinez y Álvaro Gómez; a los visitantes Joserra y Javi Barrio. Roja a Osama por dos amarillas. (99´). INCIDENCIAS: Municipal Reina Sofia. Más de 300 aficionados del Cacereño presentes en la grada.

El Cacereño volvió a demostrar carácter en el Municipal Reina Sofía, donde consiguió arrancar un empate 2-2 frente al Unionistas de Salamanca, un resultado que, más allá del marcador, supone un respiro para un equipo que atraviesa una racha complicada en la Primera Federación.

El conjunto extremeño, colista de la categoría con 14 puntos, llegaba a la jornada 17 tras dos derrotas consecutivas, la última por 0-2 frente al Zamora, mientras que los salmantinos acumulaban tres partidos sin ganar. Pese a la situación, los hombres de Julio Cobos afrontaron el duelo con la mentalidad de una final, conscientes de que cualquier punto lejos de casa podía ser vital para la lucha por la permanencia. Y lo lograron

Intensidad

El partido comenzó con intensidad y mucho respeto entre ambos conjuntos, además de escasas oportunidades de gol. La primera mitad se mostró igualada, aunque con más dominio del balón de los locales. La afición verde animaba a los suyos, algo ya clásico en los desplazamientos en las últimas temporadas. Evidentemente en la cercana Salamanca no iba a ser menos para el CPC.

Sin embargo, el momento más destacado de este primer acto llegó en el minuto 34, cuando Víctor Olmedo desperdició un penalti para los locales. Sergio Nieves desvió con los pies y Javi Barrio salvó en la acción posterior.

Esta acción pudo haber sido un golpe psicológico para los cacereños, pero el meta manchego firmó una acción decisiva con su intervención. El CPC, sin estirarse demasiado, contemporizada y se dejaba dominar. El Unionistas, además de esa jugada, no creaba pelito apenas. Tampoco el cuadro de Julio Cobos.

Segunda parte y goles

El descanso llegó con el marcador en blanco, y en la reanudación se intensificó la emoción. A los 49 minutos, Gaston Vallés adelantó al Unionistas con un disparo ajustado desde fuera del área, poniendo a prueba la resistencia cacereña.

La respuesta no se hizo esperar, ocho minutos después, Joserra, que este sábado hizo de doble lateral adelantado con Osama por detrás, se sacó un golazo de cabeza que puso el 1-1 y desató la euforia en la fiel afición extremeña desplazada a Salamanca.

El partido entró en un tramo eléctrico. Juan Jesús Rodríguez, ‘Juanje’ volvió a poner por delante al Unionistas en el 71, pero el Cacereño mostró su espíritu inquebrantable. De nuevo el llerenense Joserra, de un disparo realmente espectacular, volvió a empatar y reafirmó que el colista no se rendiría fácilmente.

El resto del encuentro se convirtió en un auténtico toma y daca. El Cacereño defendió con orden, con Diego Nieves seguro bajo palos y la línea defensiva encabezada por Javi Barrio y Adrián Crespo, mientras que en el medio, Deco y Miguel Berlanga cortaban las transiciones rivales y buscaban contragolpes peligrosos.

Las entradas de Sanchis y Diego Gómez en la segunda mitad aportaron frescura y ayudaron a mantener el ritmo en los minutos finales del encuentro, dándose por buena la igualada.

De tú a tú

El empate final refleja, más que el resultado, la capacidad del Cacereño para competir de tú a tú con equipos de la zona media-alta de la tabla. Aunque sigue colista, los puntos sumados fuera de casa y la moral mostrada en Salamanca pueden ser un punto de inflexión para lo que resta de temporada.

En el plano individual, Joserra y Rementería brillaron como protagonistas, mientras que Emi y Osama aportaron movilidad y creación constante en los laterales. La defensa, aunque exigida, respondió en los momentos críticos, mostrando una mejoría respecto a los últimos compromisos.

El Cacereño regresa a la vecina Extremadura con la sensación de haber sumado un punto valioso y con la confianza de que, si mantiene esta intensidad y carácter, puede empezar a revertir su situación en la tabla.

Salvación

Aún quedan muchas jornadas por delante, y partidos como este son el combustible que puede motivar al equipo en su lucha por la permanencia en la Primera Federación. El equipo tendrá que reforzarse, en cualquier caso, en el mercado invernal, especialmente en las bandas, según se asegura también en el club.

El Cacereño, pese a las adversidades, demostró que no está dispuesto a rendirse y que cada punto fuera de casa será disputado hasta el final. El empate en Salamanca puede no ser un triunfo en el marcador, pero sí un símbolo de resiliencia y esperanza para la afición extremeña.

Ahora la liga se para hasta el día 4, en el que los de Julio Cobos recibirán al Celta Fortuna. Se da la circunstancia anormal que el equipo decano extremeño aún no ha ganado en el Príncipe Felipe.