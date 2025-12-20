El Cáceres sufre ante Valladolid y no puede frenar su ataque

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad perdió en su visita a la pista del Valladolid por 94-80, en un choque donde los cacereños fueron superados claramente por su rival, tanto en defensa como en ataque. Lance-Amir Paul y Álex Mazaira destacaron por los verdinegros en el apartado anotador, con 15 puntos cada uno.

El equipo vallisoletano salió mandando desde el inicio del primer cuarto con un mate de Pablo Martín, al que respondió con otro nuevo mate el pívot Leveque para poner las tablas (2-2) en el primer minuto de juego. Poco a poco, el conjunto local comenzó apretar en defensa y provocar situaciones forzadas en el tiro de los cacereños, que hicieron un mal balance defensivo en los primeros minutos. La consecuencia fue que los pucelanos se cobraron su primera renta de cinco arriba (9-4).

El Cáceres consiguió acercarse y ponerse a dos, tras una canasta de Paul, que puso el 12-10 a los 4 minutos. Sin embargo, el Valladolid siguió jugando con mucha intensidad defensiva y encontrado posiciones cómodas de tiro, lo que hizo que se volviera a escapar con ocho de ventaja tras hacer un parcial de 6-0 (18-10) en el meridiano de este primer acto.

Los de Jacinto Carbajal no encontraron la forma de sujetar en defensa a los pucelanos, aunque lograron recortar distancias y ponerse cuatro abajo con el 21-17 en el minuto 7, debido a la buena labor en ataque de Palazuelo, autor de 5 puntos y un triple incluido, y una canasta de Leveque. De todas formas, los extremeños echaron en falta la aportación ofensiva de jugadores como Mazaira y Lafuente, bien sujetados por la defensa local en este primer cuarto. Pero el conjunto vallisoletano, más acertado en todas las facetas del juego, consiguió superar la barrera de los diez puntos de ventaja y colocarse con once arriba (32-21), pero dos tiros libres de Paul dejaron la desventaja de los cacereños en el 32-23.

El segundo parcial

En el segundo cuarto, Mazaira comenzó a tener más protagonismo ofensivo. 5 puntos consecutivos suyos, con un triple incluido, hicieron que el Cáceres se acercara a cuatro (32-28) en el minuto 11, pero el cuadro pucelano volvió a retomar su intensidad defensiva y le devolvió un parcial de 6-0 que le hizo colocarse con diez de ventaja (38-28) en el 13. Mazaira salió de nuevo al rescate de su equipo con un nuevo triple que recortó la diferencia a siete (38-31). Leveque, que se fajó bien dentro de la zona, hizo un mate espectacular e hizo que el Cáceres se pusiera seis abajo (41-35) en la mitad del segundo periodo. Sin embargo, la endeblez defensiva de los cacereños en estos dos primeros cuartos fue causa suficiente para que el Valladolid llevara el dominio del encuentro y se moviera en rentas que rondaron los diez puntos. Al descanso, 52-42.

El tercer cuarto fue un calco de los dos anteriores, con un equipo vallisoletano que apretó mucho en defensa y que estuvo acertado en ataque, mientras que los cacereños fueron la otra cara de la moneda, muy flojos en tareas defensivas y sin mucha inspiración anotadora. Con todo esto, lo único que podía pasar era que los pucelanos siguieran dominando el encuentro y que las diferencias fueran aumentando en el transcurso de este periodo.

Máxima desventaja

Una canasta de Pablo Marín hizo que el Valladolid adquiriera su máxima renta a su favor de +16 (58-42) en el minuto 21. Dos triples consecutivos anotados por Strikker y Palazuelos, junto a una canasta de Mazaira para el Cáceres, hizo que la renta disminuyera y bajara de la barrera de los diez, colocándose a nueve (61-52, m.25). Las esperanzas del bloque extremeño de ponerse a tiro de los vallisoletanos no desaparecieron tras una nueva canasta de Paul, que colocó a su equipo a seis (65-59) en el 28, pero un último parcial de 9-1 para el Valladolid hizo que este intento de remontada casi se desvaneciera.

El último cuarto solo hizo que reafirmar la superioridad en este choque del equipo pucelano, que supo maniatar en ataque al Cáceres, cobrándose ya una ventaja de 21 arriba (85-64) en el minuto 33, gracias a una canasta de Arqués. Este resultado pesó como una losa a los chicos de Jacinto Carbajal, que no pudieron ofrecer en este choque su mejor versión.

El bloque castellano siguió jugando con mucha intensidad defensiva, anulando los ataques del Cáceres. Un triple de Bouzán para el Valladolid ya dejó el partido prácticamente visto para sentencia, alcanzando su mayor renta a su favor de 22 arriba (91-69) a cinco del final. El equipo extremeño maquilló su derrota en este tramo final, dejando el resultado en 94-80.