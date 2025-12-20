El Coria rescata un punto agridulce en el 88

1-CORIA: Alonso, Currás (Min.70, Mercadal), Iñaki León, Gonzalo Llerena, Jacobo, Sergio Gómez, Bautista (Min.56,Tapia), Adri Pérez (Min.70,Hugo López), Dawda (Min.56, Benji), Chavalés (Min.70,Iván Ramos) y Mba. 1-ALCALÁ: Pantoja, Edu Viaña, Marín (Min.74, Caste), Jiménez, Marco (Min.65, Dani Nieto), Marcos, González, Borja Sánchez, Arribas (Min.65, Nico Sánchez), Salinas (Min.86, Blanco) y Hernández (Min.86, Portero). GOLES: 0-1 Min. 67, Edu Viaña, 1-1 Min. 88 Mba. ÁRBITRO: Omar Álvarez (Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla a los locales Bautista, Adri Pérez y Sergio Gómez y a los visitantes Salinas, Edu Viaña y Marco. INCIDENCIAS: Jornada 16 del campeonato nacional de liga 2 RFEF Grupo V. 600 espectadores en las gradas de La Isla.

El Coria ha terminado el año empatando en casa por un resultado de 1-1, tanteador que deja un sabor agridulce para la parroquia celeste que, por ocasiones, bien se podrían haber traducido en 3 puntos aunque también se pudo quedar con la miel en los labios si el Alcalá hubiera aprovechado el palo del que dispuso su mejor hombre y capitán Borja Sánchez en el minuto 93.

El partido comenzaba como un Coria que quería mandar desde el primer minuto y no dar opción a un Alcalá,que como caurienses, está haciendo una muy meritoria primera vuelta y así en el minuto 2 a punto estaría Mba de abrir el marcador después de una asistencia de Sergio Gómez al botar una falta lateral.

Estaba cómodo el cuadro de Rai Rosa sobre el césped de La Isla llegando una y otra vez cerca de la portería defendida por Pantoja y así en el 22 seria Chavalés el que hacía lucirse al portero alcalaíno en un centro chut. Parecía que el gol caería por su peso con el paso de los s minutos, pero nada más lejos de la realidad cuando los de Henares tendría 2 ocasiones consecutivas de Salinas, donde en la segunda de ellas obligaba a Alonso a meter una mano cuando el balón parecía que acabaría en Gol.

En el 39 llegaba la última ocasión del Coria cuando Dawda estaría a punto de marcar después de un rechace de la defensa.

Se acababa la primera parte con un Coria que había tenido ocasiones para ir por delante en el marcador dentro de la igualdad en la posesión del balón.

Segunda mitad

La segunda parte volvía a tener a Chavalés como protagonista cuando solo delante del portero se entretiene en exceso y da tiempo a la defensa a despejar el balón.

Y en la primera y casi única aproximación del segundo tiempo, el Alcalá de adelanta por mediación de Edu Viaña cuando remataría solo en el segundo palo un centro desde la izquierda. Jarro de agua fría para la grada que veía como se esfumaba la posibilidad de acabar el año como segundo.

Rai movía el banquillo con un triple cambio ofensivo y hacía que su equipo se fuera al ataque sin mirar la retaguardia y así llegarían ocasión tras ocasión con Chavalés primero, Adri Pérez poco después con una doble ocasión y 2 ocasiones de Mba que podrían haber nivelado la balanza.

Eso pasaría ya en el minuto 88 cuando Mba finalizaba una jugada de Iván Ramos desde el lado derecho, llevando la euforia a la grada cauriense. Tendría otro ocasión cuando Tapia un minuto después remataba de cabeza pero con poca fuerza y el balón llegaba al meta.

Opción visitante

Y cuando a los locales les sabía a poco el empate a punto estaría de desnivelar Borja Sánchez el partido para el Alcalá cuando en el 93 estrellaba el balón en el poste de Alonso, con este susto se llegaría al final del partido que le sirve al Coria para acabar la primera vuelta invicto en La Isla e irse de vacaciones con una gran tercera posición.

El próximo partido, ya en el 2026, los celestes visitarán Navalcarnero para enfrentarse a otro equipos que no sabe lo que es perder en su estadio. El Coria intentará ser el primero que gane en el Mariano González.