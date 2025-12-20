El Jaraíz defiende cerrar el año liderando ante el Llerenense

El grueso de la decimoquinta jornada de Tercera Federación se juega este sábado. Arrancó ayer con el triunfo del Moralo en el campo del Azuaga (1-2), continúa hoy con siete encuentros y termina mañana con el Gévora-Montijo. El Jaraíz defiende su liderato en solitario recibiendo al Llerenense, mientras que la recuperación del Badajoz se pone a prueba en Puebla de la Calzada. Racha tangible del equipo de la capital pacense que desde la llegada de Miguel Ángel Ávila lo ha ganado todo, hasta convertirse en el club con mejor racha en vigor gracias a sus tres victorias consecutivas.

En Azuaga, Omar adelantó al Moralo de penalti en el 49 y en el 77 Perdi aumentó la ventaja. En el 90, sin tiempo para más recortó distancias el conjunto local.

Esta modificación general de horarios es habitual cada temporada cuando llega la jornada previa al descanso navideño, que en este torneo se prolongará hasta el 4 de enero. Pero además, este año el domingo hay cita electoral en Extremadura que sin duda también ha influido en los cambios.

El Badajoz, a seguir subiendo

La programación de partidos del sábado se abre con el Jaraíz-Llerenense (16.00) en el que los veratos defienden la primera plaza para acercarse al que sería su segundo título consecutivo de Campeón de Invierno. Los de Llerena aspiran a una victoria sonada que anime su mala temporada, ligeramente recuperados tras volver a ganar el domingo pasado. Solo otro equipo sueña con terminar el año como líder y también juega en casa: Don Benito-Villafranca (18.00). El conjunto calabazón repite ante sus aficionados recibiendo a un Villafranca que se alejará de la zona noble si no puntúa.

Y el Puebla-Badajoz (18.00) es un duelo destacado al que llegan los visitantes en plena racha positiva, coincidiendo con la negativa de los locales que llevan tres jornadas sin ganar. Están junto en la tabla, con un punto más el Puebla, por lo que ambos aspiran a arrimarse al quinteto de cabeza.

Interesante también el Jerez-Villanovense (17.30) con la peculiar trayectoria del equipo local, que ya ha empatado diez partidos, mientras que los visitantes esperarán el beneficio indirecto de otros resultados para escalar puestos en caso de conseguir el triunfo. Y el Montehermoso-Cabeza del Buey (16.00) es otra final para los del norte cacereño, ahora sí en grave riesgo de descolgarse en la última plaza. Reciben a un Cabeza con solo una derrota en lo que va de liga y convertidos en el equipo revelación.

Los otros dos miembros del trío de cola se enfrentan entre sí: Calamonte-Pueblonuevo (16.00), donde ambos vienen de ganar y afrontan el duelo con la perspectiva de una auténtica final para los dos; además en el Santa Amalia-Diocesano (18.00) hay en juego puntos importantes para atesorar prestancia en la tabla, midiéndose dos rivales que sumaron tres puntos la jornada anterior.

Mañana se cierra la jornada

Finalmente, para la tarde del domingo está previsto el Gévora-Montijo (17.30). En su caso los dos llegan tras perder en la fecha pasada y mientras los locales quieren alejarse del descenso directo, los visitantes pretenden no perder la plaza que tienen en zona de playoff.

En definitiva, que todos aspiran a llegar al descanso navideño con buenas sensaciones tras un resultado positivo. Algo que será posible solo para algunos. El grupo 14 cierra el año con una jornada repleta de atractivos deportivos.