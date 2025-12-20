Mbappé iguala el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo

El francés Kylian Mbappé igualó uno de los récords de su ídolo: el del potugués Cristiano Ronaldo. De fotografiarse con el astro portugués en 2012 en una visita del galo a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a acabar jugando en el club en el que hizo historia para perseguir sus números e igualar uno de sus hitos, el récord de goles en un año natural.

Da alcance Mbappé los 59 goles en 2013 de Cristiano Ronaldo. El portugués lo logró en 50 partidos y el francés ha necesitado 58.

Lo persiguió el galo hasta el final. Muestra de ello lo fue ya su titularidad y partido completo ante el Talavera, de la tercera categoría del fútbol español, en dieciseisavos de la Copa del Rey. Anotó dos goles que, a la postre, fueron clave para pasar la eliminatoria (2-3). Redujo distancias con Cristiano y el Sevilla este sábado era su última oportunidad. Y estuvo activo, pero desacertado. A veces, incluso, ansioso por marcar ese gol que igualara a ‘CR7’.

Lo intentó con hasta siete remates Mbappé antes de lograr el gol esperado, pero más allá de un remate al travesaño en el minuto 57 no logró conectar con acierto con el balón para generar peligro real. Sus compañeros le buscaban y él pedía el balón constantemente. Güler, su mejor socio esta temporada, quien le ha dado siete asistencias, intentó encontrarle, incluso sin que Mbappé fuera la mejor opción, con ahínco. Y Mbappé, aunque al acabar el partido aseguró que lo importante era ganar, demostró esas ganas de récord en un gesto tras no recibir un balón de Jude Bellingham en la primera mitad.

Mbappé aplaude al público del Bernabéu. / EFE

Se quedó a las puertas del gol en el minuto 17, 18, 48, 51 -por dos ocasiones-, 55 y 57… y tuvo que ser ya en el 86 cuando logró el ansiado récord. Rodrygo forzó un penalti que Mbappé transformó para poder celebrar su 59º gol como su ídolo, imitando la icónica celebración del ‘siu’ de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu.

Y vio cerca superarlo hasta en tres ocasiones, pero un penalti señalado de Oso sobre Bellingham en el minuto 89 lo anuló el colegiado tras revisarlo en la pantalla del VAR. Además, en en el minuto 94, el VAR revisó si una falta sobre Rodrygo era dentro o fuera del área; finalmente se señaló fuera y Kylian mandó alto el disparo. Y la última llegó en la jugada final del encuentro. Al espacio con un Sevilla volcado, Mbappé se ganó un hueco para encarar la portería en solitario, pero Rodrygo, en su conducción por banda izquierda, no le vio y al llegar a las inmediaciones del área dio un pase atrás.

Rozó el récord en solitario un Mbappé que cumplió 27 años este mismo sábado 20 de diciembre y que suma desde que llegó al Real Madrid 73 goles y 10 asistencias en 83 encuentros. Es decir, una aportación de gol por encuentro.

Un día especial

El astro francés habló tras el encuentro. "Es un día especial porque es mi cumple. Digo siempre que es un sueño jugar el día de mi cumple un partido profesional y es un sueño hacerlo en el Real Madrid. Era muy importante ganar el partido, acabar el año con un resultado positivo y es increíble hacer un primer año así, igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor", aseguró.

"Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo y me ha dado muchos consejos de cómo adaptarme al Real Madrid. Es para él, para mi ídolo de niño. Tengo una gran relación con él, es amigo mío ahora y le mando un saludo", añadió en Real Madrid TV.

Mbappé destacó la importancia del triunfo ante el Sevilla, con el que el Real Madrid se sitúa a un punto del Barcelona antes de que su eterno rival se mida al Villarreal. "Sabemos que en los últimos partidos teníamos dificultad para ganar en LaLiga y jugar bien, ganar de nuevo y acabar el año con victoria es muy importante. Ahora hay que descansar en vacaciones con la familia y queremos empezar el año ganando el primer título de la temporada en la Superocpa de España", marcó como objetivo.

Por último, el delantero francés pidió a sus compañeros que muestren en el campo la ambición que tienen tras escuchar silbidos al equipo de la afición madridista en el Santiago Bernabéu. "Los madridistas en el Bernabéu y en el mundo queremos las mismas cosas. Vamos a dar la vida por este escudo y tenemos que demostrar en el campo que no son solo palabras".