El Oviedo de Almada tampoco marca y se estrena empatando con el Celta en el Tartiere

El debut de Guillermo Almada en el banquillo no cambió el panorama del Oviedo que adoleció otra vez de falta de acierto ante el gol y no pasó del empate ante el Celta, que se llevó un botín escaso para sus aspiraciones europeas.

En su estreno, Almada apostó por cuatro novedades con respecto a la pasada jornada en Sevilla con la principal novedad de la entrada de Sibo por Dendoncker la más novedosa; mientras, Claudio Giráldez suplió al lesionado Borja Iglesias con Ferrán Jutgla.

Cuando ambos equipos todavía estaban en plena adaptación al choque y el Oviedo ya empezaba a mostrar esa presión alta que le gusta a Almada, el Celta tuvo la que, a la postre, fue la ocasión más clara del primer tiempo: Carreira superó a Lucas en la izquierda, la puso al segundo palo y el otro carrilero, Javi Rueda, remató alto.

Aunque ningún equipo sometía a su rival, el Oviedo era el que más cerca estaba de la portería de su adversario, siendo un pase atrás de Ilyas Chaira dentro del área que ni Viñas ni Lucas pudieron rematar la ocasión más peligrosa de los carbayones.

Almada se ha estrenado en el banquillo del Oviedo ante el Celta. / Miki López

Sin cambios al descanso tras un primer tiempo que no presenció más ocasiones, el Celta comenzó el segundo tiempo con fuerza y hasta en dos ocasiones pudo adelantarse: primero Aarón Escandell salió valiente para evitar el disparo de Jutglá y en la siguiente acción, en un córner, Marcos Alonso cabeceó desviado en el primer palo. Después de que Bryan Zaragoza probase a Escandell desde lejos, un centro de Ilyas Chaira que se paseó por boca de gol no fuese rematado por nadie y Sibo rozase el gol desde la frontal, el Celta realizó los primeros cambios del partido: Aspas y Moriba por Bryan Zaragoza y Beltrán.

Con el Oviedo más incisivo que el Celta los banquillos se movieron en ambos lados en busca de soluciones: Hassan por Brekalo en los azules, Javi Rodríguez y El-Abdellaoui por Manu Fernández y Swedberg, que acababa de protagonizar el primer ataque del conjunto vigués tras 25 minutos, en los celestes.

Ninguno de los dos equipos fue capaz de sumar ocasiones claras en la recta final y el encuentro acabó con un 0-0 que no le vale al Oviedo, que se queda con 11 puntos como penúltimo y encadena su séptimo partido sin ganar, mientras que el Celta suma 23 puntos y está a dos de los puestos europeos.

Ficha técnica

0 – Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Bailly, Rahim; Sibo, Colombatto; Ilyas Chaira (Rondón, m. 82), Reina (Cazorla, m. 82), Brekalo (Hassan, m. 71); Fede Viñas (Ilic, m. 86).

0 – Celta: Radu; Manu Fernández (Javi Rodríguez, m. 76), Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Beltrán (Moriba, m. 63), Miguel Román, Carreira; Swedberg (El-Abdellaoui, min 76), Bryan Zaragoza (Aspas, m. 63) y Jutglá (Hugo Álvarez, m. 83).

Árbitro: Francisco José Hernández (comité extremeño). Amonestó a los locales Colombatto (25’), Lucas (33’) y a los visitantes Manu Fernández (60’)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 23.613 espectadores.