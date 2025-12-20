El Al-Qázeres asalta la pista del Zamora con un gran final

53 - RECOLETAS ZAMORA: Davinia Ángel (2), Ana Pérez (10), Tainta (2), Beatriz Sánchez (5), Resende (9). También jugaron: Aina Martín (9), Marta Fernández (1), Filor (9), Pouyé (6). 57 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (3), Nerea Liste (10), Inés Tavares (14), Josephine De Barros (7), Victoria Gauna (13). También jugaron: Lucía Fontela (4), Clara Prieto (4), Lucía Méndez (2), Suárez (0). MARCADOR POR CUARTOS: 13-17, 27-26 (descanso), 45-39 y 53-57. ÁRBITROS: Jaime Enrique Álvarez-Ossorio Varela y Saúl Pérez Hernández. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Pabellón Municipal Ángel Nieto.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura consiguió un trabajado triunfo a domicilio en la pista del Recoletas Zamora por 53-57, en un encuentro muy igualado que se decidió gracias a un gran último cuarto de las cacereñas, lideradas por la escolta portuguesa Inés Tavares, máxima anotadora del partido con 14 puntos.

El conjunto cacereño arrancó mejor el choque y se adelantó desde la primera canasta, obra de Tavares. Las jugadoras de Jesús Sánchez mostraron una intensa defensa que dificultó los tiros de las locales, que solo pudieron igualar a cuatro puntos en los primeros compases. A partir de ahí, el Al-Qázeres comenzó a imponer su juego con un parcial de 0-7 que le permitió abrir una renta de siete puntos (4-11), gracias a un triple de la recién incorporada Laura Salmerón y a las canastas de Nerea Liste y Victoria Gauna. La ventaja llegó a ser de ocho puntos (6-14) tras un triple de Gauna, muy acertada tanto en el juego interior como desde el exterior. El Recoletas Zamora reaccionó ajustando su defensa y encontró mejores posiciones de tiro, logrando un parcial de 7-2 que redujo la desventaja a tres puntos (13-16) con un triple de Aina Martín. Un tiro libre de Lucía Fontela dejó el marcador en 13-17 al final del primer cuarto.

En el inicio del segundo periodo, las extremeñas lograron mantener su ventaja, situándose cuatro arriba tras una canasta de Lucía Méndez. Un triple de Resende ajustó el marcador (18-19), pero la portuguesa Josephine De Barros respondió con otro triple para devolver la renta a las visitantes (18-22). El partido se igualó y las zamoranas se pusieron por delante por primera vez tras un parcial de 7-2 que dejó el 25-24 a los 16 minutos, con anotación de Filor. Dos tiros libres de Gauna devolvieron la ventaja al Al-Qázeres (25-26). La intensidad defensiva aumentó y en los últimos tres minutos apenas hubo acierto en juego, llegándose al descanso con una mínima ventaja local de 27-26. En la primera mitad, las defensas se impusieron claramente a unos ataques desacertados.

Los dos cuartos finales

Tras la reanudación, el Al-Qázeres volvió a adelantarse con dos tiros libres de De Barros (27-28), aunque siguió teniendo problemas para generar tiros cómodos. El Recoletas Zamora aprovechó esta situación para alcanzar su máxima renta del partido, cuatro puntos arriba (33-29). Un parcial de 0-4, con canastas de Liste y Gauna, devolvió la igualdad (33-33). Las zamoranas manejaron pequeñas ventajas hasta que las extremeñas igualaron de nuevo (37-37). Un parcial local de 8-0 permitió al Zamora despegarse hasta el 45-37, pero una canasta final de Tavares dejó el 45-39 al término del tercer cuarto.

El último periodo fue una auténtica batalla táctica, con defensas dominando y bajo ritmo anotador. El Al-Qázeres mejoró en ataque y firmó un decisivo parcial de 3-14 en cinco minutos, con Tavares, Clara Prieto, Lucía Fontela y Gauna como protagonistas. Tavares asumió el liderazgo en los minutos finales y sentenció el partido con la última canasta, certificando una valiosa victoria extremeña por 53-57.