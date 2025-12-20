Reparto agridulce en el derbi entre La Cruz Villanovense y Diocesano

Aunque sumar siempre es positivo, el reparto de puntos entre La Cruz Villanovense y Diocesano (2-2) en la decimocuarta jornada de la División de Honor de juveniles no dejó buenas sensaciones a ninguno de los dos ni sirve demasiado para aliviar sus urgencias clasificatorias. Los serones reconocieron la sensación agridulce de la igualada a pesar de conseguir el tanto del 2-2 definitivo en el minuto 90, pero dejar escapar puntos de su campo para un equipo que aún no ha sumado fuera es casi un drama.

En el Anexo al Municipal Villanovense se adelantaron los locales cuando solo se habían jugado dos minutos (tanto de Aliseda), pero 20 minutos después ya le había dado la vuelta al marcador el Diocesano. Primero, en el 4, Dayron marcó de penalti y en el 22 Sergio puso por delante a los colegiales, que aguantaron así durante muchos minutos, pero que no resistieron el arreón final de La Cruz. A pesar de todo, este empate permite al Dioce sumar su primer punto a domicilio en lo que va de temporada.

No le fue bien al Badajoz en el último partido del año. El conjunto blanquinegro, el mejor clasificado de los extremeños en el grupo 5, perdió en su campo contra un Sporting Hortaleza (0-1) que está siendo la revelación de la categoría. El único tanto del partido llegó en el 70.

La competición para ahora hasta el primer fin de semana de enero, que volverá con los duelos: Diocesano-Unión Adarve, Sporting Hortaleza-La Cruz y Leganés- Badajoz.