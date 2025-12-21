Fútbol
Un año más (y ya van más de 40), los futbolistas veteranos cacereños celebran la Navidad
La Ciudad Deportiva, escenario del divertimento deportivo de un grupo muy especial
Un año más (y van más de 40), el grupo de veteranos futbolistas de Cáceres que tienen en el Centro de Tecnificación de la Ciudad Deportiva su escenario para dar rienda suelta a su pasión, ha vuelto a inmortalizar la Navidad bajo su pasional prisma, con el balón siempre de cómplice.
El grupo de los domingos (algunos también acuden a la cita los lunes y los miércoles) volvió a hacerse la foto en tono informal, antes de la clásica pachanga. En esta ocasión hubo un gran protagonista: Fernando Ceballos, que acaba de cumplir ¡82 años!. Ceballos (tercero por la derecha en la fila del medio), padre del exjugador canterano del Cacereño Raúl Ceballos, estaba especialmente feliz. Por lo demás, todo ha vuelto a cumplir su objetivo: divertirse con la pelota de 'excusa' para pasar un rato agradable y, por qué no, competitivo.
