El Cáceres termina el 2025 fuera de la zona de ‘playoff’

El 94-80 encajado en la pista del UEMC Baloncesto Valladolid y el resto de resultados de la duodécima jornada de la Segunda FEB deja al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la décima posición. Esto significa que acabará el 2025 fuera de la zona que da derecho a disputar los ‘playoffs’ de ascenso. Al igual que la temporada pasada, el campeón de cada grupo jugará un duelo directo por subir a Primera FEB y del segundo al octavo iniciarán una serie de eliminatorias a las que se unirá el perdedor de la final que tendrá como premio la segunda plaza de ascenso.

El club esperaba estar algo más arriba a estas alturas, aunque es consciente de que se han producido recortes en su presupuesto y que la plantilla no tiene el mismo nivel que la que fue campeona del Oeste la campaña anterior. Las reiteradas derrotas en casa (cinco en otros tantos partidos) han lastrado las posibilidades del equipo de Jacinto Carbajal, que sí se está mostrando competitivo a domicilio (cinco victorias en siete visitas).

Jugadores y técnicos se tomarán unos días de descanso y volverán preparar el primer partido del 2026, que será en el Multiusos el 3 de enero recibiendo al Toledo (19.00 horas). Será el último encuentro de la primera vuelta y dará paso a otro choque como locales el día 11 ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés (12.30).