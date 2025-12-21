Félix Tejada domina el cierre del Karting Kids

El joven piloto Félix Tejada se adjudicó la victoria en la tercera y última carrera del Campeonato Karting Kids, organizada por la Federación Extremeña de Automovilismo. Tuvo como escenario el Cirtuito Cáceres Karts y se disputó apurando las últimas fechas posibles del año en un día que arrancó frío y con la pista muy resbaladiza debido a las lluvias del día anterior.

Nueve niños, todos ellos con edades en torno a los ocho años y muchos acompañados por padres con experiencia en el automovilismo, tomaron la salida con karts completamente nuevos, adaptados a sus prestaciones y edad. Las condiciones iniciales obligaron a los pequeños pilotos a realizar constantes correcciones y a lidiar con pequeñas salidas de pista, pero a medida que el sol secaba y calentaba el asfalto, el agarre mejoró notablemente y los tiempos por vuelta descendieron de forma significativa.

Momento de una de las mangas. / Fexa

Tejada, que había finalizado en una discreta quinta posición en la primera manga, demostró una gran progresión en la segunda: dominó de principio a fin, marcó el mejor crono absoluto del día con un impresionante 1:39.613 en la última vuelta y se aseguró el triunfo global de la prueba.

El podio lo completaron Darío Casero, que había ganado la primera manga pero sufrió contratiempos en la segunda que le impidieron repetir éxito, y Pablo Hernández, quien mantuvo una gran regularidad para cerrar las posiciones de honor.

Vocación de continuidad

Esta carrera puso el broche final a un campeonato diseñado como el primer peldaño accesible y asequible para que los más pequeños den sus primeros pasos en el mundo del automovilismo. FEXA ha confirmado ya que apostará fuerte por la continuidad de la iniciativa Karting Kids durante la nueva temporada 2026.