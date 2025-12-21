El Grupo López Bolaños pulveriza al Jerez en el derbi (4-0)

El Grupo López Bolaños cumplió con los pronósticos en el derbi extremeño de la Segunda División B de fútbol sala, aunque lo hizo quizás con más rotundidad de la esperada. 4-0 fue el resultado que le endosó a un Jerez que se mostró muy inferior en la pista de Fuente del Maestre.

La consecución de los tres puntos nunca corrió peligro para el conjunto local, que se adelantó a los 4 minutos por mediación de Yeray González. Poco antes del descanso, Fede Vázquez amplió las diferencias. En la segunda parte cayeron dos tantos más ante la impotencia templaria: uno de Javier Carrillo (min. 27) y otro más de Fede Vázquez (min. 40). El Grupo López Bolaños recupera así el segundo puesto gracias al tropiezo del Moral ante el Inter B (6-1).

En cuanto al resto de equipos extremeños que militan en competiciones de ámbito estatal, cara y cruz. Sonrió el Cáceres Universidad en la División de Honor Juvenil, ya que logró su segundo triunfo del curso superando al Sacedón por 4-2. Mientras, sigue sin arrancar el Colegio San José en la Segunda Femenina, cayendo esta vez con estrépito ante el Benbrive (0-7). Tanto los jóvenes como las mujeres marchan penúltimos en sus respectivas ligas, que se toman ahora un respiro.