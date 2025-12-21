El Norba Club de Cáceres homenajea a 'su' golfista Jorge Campillo

En el marco de su tradicional fiesta social de Navidad, el Norba Golf vivió en la noche de este sábado una de las jornadas más significativas de su historia reciente. El club cacereño celebró el acto oficial de reconocimiento como socio de honor al golfista Jorge Campillo Íñiguez, en una ceremonia que reunió a la junta directiva en pleno, encabezada por su presidente, Manuel Pavón, así como a una nutrida representación de familiares, amigos y socios.

Este nombramiento, aprobado por unanimidad en la última Asamblea General de Socios, "no solo premia la dilatada y exitosa carrera profesional del golfista extremeño, sino que pone en valor su faceta humana y su vínculo inquebrantable con el club que le vio nacer deportivamente", dice la entidad en su valoración.

Un ejemplo de valores y pertenencia

Durante el acto, se destacó que Jorge Campillo es, por encima de todo, un embajador de excepción. "Jorge ha crecido en estas calles y hoy lleva el nombre de Norba Golf con orgullo por los cinco continentes", se subrayó durante el homenaje. "Su trayectoria es el reflejo de los valores que el club desea transmitir a sus nuevas generaciones: esfuerzo, sacrificio y una constancia inagotable", se pudo escuchar.

Dentro del contexto de la emotiva noche, un detalle de especial relevancia histórica es que, tras este nombramiento, los dos únicos socios de honor de Norba Golf son padre e hijo, el progenitor expresidente federativo y fundador del Norba. "Aunque por razones distintas, ambos comparten un nexo común: su entrega absoluta para que el club sea hoy lo que es. Esta coincidencia simboliza la continuidad de un legado que ha permitido a Norba Golf combinar una rica historia con un presente vibrante", comentan desde el club extremeño.

Campillo, tras recibir el reconocimiento. / Cedida

Un club en su mejor momento

El evento sirvió también para poner de manifiesto la "excelente salud de la que goza la entidad". Norba Golf atraviesa actualmente, según dicen sus responsables, "su mejor etapa, con un crecimiento constante en el número de socios, una afluencia récord de jugadores locales y visitantes, y la capacidad de albergar grandes competiciones nacionales e internacionales sin perder su esencia de comunidad y vida social".

El presidente, Manuel Pavón, destacó la importancia de este equilibrio: "Hoy reconocemos a Jorge, pero también celebramos lo que somos: un club con un pasado del que estar orgullosos, un presente sólido y un futuro muy prometedor que seguimos construyendo entre todos", expresó.

Tras la parte institucional, los asistentes disfrutaron la entrega de premios anuales, de un cóctel navideño y de la actuación del grupo madrileño Charlie & The Coconuts, que cerró con música y hermandad una noche muy especial.