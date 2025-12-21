Fútbol. Primera Federación
Parón terapéutico para el Mérida
Fran Beltrán asegura que su plantilla llega «exhausta» y que este pequeño parón navideño debe servir para recuperar a los jugadores
«Cada vez creo más en esta plantilla», dice el técnico, que no se pronuncia sobre el mercado invernal
El Mérida ha llegado al parón navideño después de encajar dos derrotas consecutivas. Previamente había conseguido protagonizar una racha de resultados que le convirtieron en el equipo más en forma del grupo en ese tramo. Por todo esto, el conjunto emeritense acabará el año como quería cuando empezó la campaña, en perfecta disposición para luchar por los playoffs de ascenso al final de la liga. El propio Fran Beltrán, tras su derrota del viernes ante el Bilbao Athletic (2-3), reconocía que la segunda parte de la temporada la afrontaba «con muchísima ilusión, porque el peor de los escenarios sería quedar a tres puntos del quinto, con lo cual, quedando 21 jornadas, vamos a tener oportunidades y va a depender de nosotros».
Terminada la jornada, el Mérida recibirá el 2026 siendo noveno con 24 puntos, a tres de la zona de fase de ascenso, tal y como pronosticaba Beltrán.
Jugar con intensidad
No quiso el técnico hablar de un objetivo clasificatorio al final del curso, sino, más bien, del proceso que tiene que llevar a cabo su equipo para conseguir tal fin: «El objetivo del Mérida es jugar al fútbol con la intensidad, la energía y la competitividad que ha tenido hoy [por el viernes]. Es hacerlo todos los partidos. Es conseguir acercar fuera de casa la versión que estamos teniendo como locales. Es jugar de una manera en la que sus aficionados se sientan orgullosos e identificados. Es que los jugadores del Mérida se mueran por la camiseta, que lo están haciendo». Si fuera capaz de conseguirlo, «miraremos para arriba», y para eso, «no podemos dudar de nosotros mismos y tenemos que creer en nuestra forma de jugar y de trabajar».
Un descanso muy necesario
El equipo ha llegado a final de año «exhausto», afirmaba el técnico, que reconocía que en estas últimas dos semanas han vivido un tramo «muy difícil, con jugadores pidiendo el cambio, otros fuera de su sitio y con jugadores importantes sin estar disponibles». Con lo cual, en esta semana que van a tener los futbolistas de vacaciones, «lo más importante es recuperar a nuestros jugadores. Puede que yo tenga parte de culpa porque exijo mucho, pero creo que las posibilidades del Mérida de reducir diferencias con otros clubs, es intentando ser los que más y mejor entrenan».
Con respecto al mercado de invierno, Beltrán no quiso hacer ningún tipo de valoración sobre peticiones para reforzar alguna posición en concreto: «Los que me interesan son los míos, lo demás no me compete, lo que me compete es entrenar a los jugadores que pone el Mérida a mi disposición y estoy muy contento y muy orgullosos de ellos. Cada vez creo más en esta plantilla».
