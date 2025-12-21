Plasencia disfruta con su jornada de basket inclusivo

Plasencia ha sido la última parada del baloncesto inclusivo en Extremadura con un evento que ha logrado reunir a diversos equipos y jugadores con y sin discapacidad, consolidando este tipo de iniciativas como un referente en la integración social a través del deporte. La jornada, cargada de emoción y espíritu deportivo, se celebró en un ambiente de convivencia y colaboración, subrayando los avances de este proyecto que busca promover la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.

Adrián Parra, entrenador del equipo de Baloncesto Inclusivo del Sagrado Cáceres, destacó el entusiasmo de los niños participantes: «Para los niños, la experiencia es muy apasionante y divertida. Quieren repetir y mucho. Como entrenadores, el problema más importante es atraer a jugadores y jugadoras del club a entrenos inclusivos. Además, la organización de estos eventos, es fundamental».

Parra también enfatizó la importancia de seguir avanzando en la regulación de la competición para las personas con discapacidad: «El proyecto es genial, un éxito. Si algo podemos decir es que necesitamos más convivencias donde participemos todos y que sea un día entero. En cuanto a los partidos, el siguiente nivel sería regular la competición como otros deportes con personas con discapacidad, creando una modalidad existente donde se otorguen puntuaciones a los jugadores según su capacidad, como sucede en el baloncesto en silla de ruedas. Este y otros aspectos más contribuirían a una competitividad real».

Especial cariño

Por su parte, Silvia Bartolomé, entrenadora del equipo de Baloncesto Inclusivo del CB Plasencia Ambroz, expresó su satisfacción con el desarrollo del proyecto en su localidad: «Para nosotros es un proyecto al que tenemos especial cariño. Colaboramos día a día con la concejalía de Deportes, que tiene un enfoque inclusivo y de diversidad, y creemos que no puede ser más acertado. Nuestro proyecto no es sólo deportivo, sino educativo a nivel integral. No puede haber un proyecto que cuide a las personas que lo forman si no es verdaderamente inclusivo».

Bartolomé también resaltó el compromiso y la emoción de los chicos que llevan años participando en estas iniciativas: «Estamos encantados de que chicos que llevan muchos meses, algunos incluso años, formando parte de estas ‘quedadas inclusivas’, ahora formen parte del día a día. Es muy bonito ver la ilusión de los participantes en esta convivencia final. Ellos se ven en la pista, donde van a ver a los equipos de los diferentes clubes de la ciudad, y se dan cuenta de que pueden progresar y mejorar sus habilidades personales a través del deporte».

Finalmente, Carolina Álvarez, presidenta del Club Baloncesto Sajra, subrayó la relevancia de la implicación de todos los actores en este proyecto: «Todos han aportado su disposición y sensibilidad, y este proyecto ha dado a los clubes una nueva dimensión social. Los jugadores, las familias, los entrenadores y representantes de cada entidad se han involucrado de manera increíble. Lo más importante de todo este tiempo han sido las horas compartidas con todos los jugadores. Ellos nos han regalado una nueva forma de ver el mundo y conocer otras realidades, y desde los clubes nos han brindado la oportunidad de ofrecerles la experiencia de pertenecer a un club deportivo y vivirlo en toda su dimensión”.