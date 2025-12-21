La Puebla aminora la marcha del Badajoz

Ficha técnica: 1 - EF PUEBLA: Sebas Gil; Dani García, Juanca, Carlos Fernández, Javi Castilla, Manu Soltero (Portu, min.83), Nevado (Antúnez, min.66), Rodao, Abraham Pozo (Leo, min.83), Álex Iglesias (Asensio, min.83), Coronado (Marcos Álvarez, min.40). 1 - CD BADAJOZ: Alonso; Álex Galán, Lobato, Jesús Sánchez, Lobato, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada (Alegría, min.68), Pavón, Barba, Bermúdez, Borja Domingo. GOLES: 1-0, Abraham Pozo (min.21); 1-1, Borja Domingo (min.38). ÁRBITRO: Pedro Sánchez Sánchez (extremeño). Amonestó a los locales Abraham Pozo, Carlos Fernández, Sebas Gil y Portu y a los visitantes Pavón y Gus Quezada. INCIDENCIAS: En torno a 1.000 personas en el Municipal de Puebla de la Calzada.

El ‘efecto Ávila’ frenó en Puebla de la Calzada. El Badajoz empató a uno en su visita al municipio poblanchino en el último partido del 2025 tras disputar un choque muy igualado en el que las ocasiones más claras fueron blanquinegras.

Pese a ello, la Puebla comenzó adelantándose en el partido gracias a un gol de Abraham Pozo. Antes del descanso, Borja Domingo igualaría la contienda para poner en el luminoso el definitivo 1-1.

Como lo que funciona es mejor no tocarlo, Ávila repitió once por tercera jornada consecutiva. Alonso formó bajo palos, Galán, Lobato, Jesús Sánchez y Pata en línea defensiva, Miranda, Gus Quezada y Barba compusieron el centro del campo y Bermúdez, Pavón y Borja Domingo el tridente ofensivo.

El partido comenzó con ocasión blanquinegra. Borja Domingo recibía en banda con espacio por delante, superaba a su par y definía picando el cuero por encima de Sebas Gil antes de que un defensa poblanchino despejara el cuero.

Volvería a gozar de una nueva ocasión el delantero valenciano tras una triangulación con Gus Quezada y Pavón. El balón le llegaba cerca del punto de penalti y mandaba su disparo por encima del larguero.

Pese a las dos llegadas seguidas del Badajoz, la Puebla iba a ser la primera en adelantarse. Abraham Pozo se aprovechaba de una indecisión en la zaga pacense para hacerse con el cuero y batir a Alonso con una soberbia vaselina que ponía por delante a los suyos en el minuto 21.

Tras el gol, el cuadro blanquiazul gozó de sus mejores minutos en el partido. Los de Pineda pusieron en serios aprietos a los defensores del Badajoz cada vez que superaban la primera línea de presión, aunque no terminaron de encontrar la acción que les duplicara la ventaja.

En lugar del segundo gol de la Puebla, el que iba a llegar iba a ser el primero del Badajoz. El luminoso del Municipal de Puebla de la Calzada marcaba el minuto 38 cuando Borja Domingo mandaba al fondo de las mallas de cabeza un centro de Bermúdez desde el perfil diestro. El Badajoz igualaba el choque cuando más apretaba su rival.

Segunda parte sin goles pero con ocasiones

La segunda mitad inició más igualada. Aunque el Badajoz comenzó teniendo más balón, el bloque medio de la Puebla imposibilitaba que los de Ávila pudieran asentarse en campo rival con comodidad.

Antes de llegar al ecuador del segundo tiempo, el Badajoz gozó de su ocasión más clara. Pavón lograba rematar desde la derecha, se topaba con Sebas Gil y el rechace caía en pies de Bermúdez, que volvió a encontrarse con el meta local.

Tras reponerse del susto, el cuadro local generó peligro a través del juego directo, obligando a la zaga blanquinegra a emplearse a fondo.

Los futbolistas poblanchinos reclamaron penalti en dos ocasiones, ambas por mano, aunque el colegiado no decretó la pena máxima en ninguna de ellas.

Finalmente, el marcador no se movería más y Puebla y Badajoz se repartieron los puntos en un encuentro en el que ambos equipos tuvieron acercamientos, pero los más peligrosos fueron los blanquinegros.

Con este empate, el Badajoz se mantiene en la décima posición, a dos puntos del playoff, a la espera de lo que suceda en el encuentro entre Gévora y Montijo.