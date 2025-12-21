El Al-Qázeres se va de vacaciones con los deberes hechos

La victoria ante el Recoletas Zamora (53-57) permite que las navidades del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura sean muy felices. El equipo se ha asentado en la zona de ‘playoff’ y encara el 2026 con optimismo. Según la clasificación oficial de la Federación Española de Baloncesto es séptimo de la Liga Femenina Challenge, pero en realidad ocupa la sexta posición ya que no está contabilizado aún el partido que tiene pendiente de jugar ante el Unicaja Mijas.

Siete victorias y cinco derrotas es un balance que seguramente los más optimistas no se atrevían a firmar. El equipo ha aguantado de forma admirable la ausencia por lesión de uno de sus principales referentes, Raquel Laneiro, y apenas ha tenido resbalones en estos meses de competición.

Los días de descanso servirán para coger impulso y completar supuestamente la recuperación de la exterior portuguesa, a la que se espera de vuelta para el primer partido del nuevo año, que será el 4 de enero en la cancha del Lima-Horta Barcelona.

Tres días después recuperará la cita de la décima jornada frente a Unicaja, en el Multiusos, y ya solo quedará para completar la primera vuelta la visita del Melilla el día 10. Acabar con más triunfos que derrotas la primera vuelta colmaría las expectativas del equipo que dirige Jesús Sánchez.