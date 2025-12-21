Fútbol. Primera Federación
Ganar confianza, próximo objetivo del Cacereño
El empate del sábado ante Unionistas no saca al Cacereño del último puesto, pero sí deja un mensaje al que aferrarse
El técnico Julio Cobos ve en el 2-2 un punto de partida para reconstruir el ánimo perdido
El empate ante Unionistas (2-2) no cambia la fotografía clasificatoria del Cacereño, que despedirá el 2025 como colista del grupo 1 de Primera Federación, pero sí deja una sensación distinta a la de jornadas anteriores. No tanto por el punto en sí, insuficiente en términos numéricos, como por lo que simboliza en un equipo que busca desesperadamente recuperar la confianza perdida. Esa fue la idea que más se repitió en el discurso de Julio Cobos tras el encuentro: volver a creer.
El técnico verde reconoció que el partido estuvo lejos de ser brillante. «Ha sido un partido muy trabajado, no bonito en cuanto a juego, pero sí en cuanto a goles», resumió. El Cacereño volvió a evidenciar sus problemas para generar peligro, con dificultades para llegar al área rival, en un encuentro sin un patrón claro y con fases de desorden, reflejo de dos equipos que atraviesan momentos complicados.
Sin embargo, si algo destacó Cobos fue la reacción de los suyos. El Cacereño fue capaz de levantarse tras recibir un golpe. Lo hizo en dos ocasiones ante Unionistas, empatando con rapidez cada gol encajado. «La reacción ha sido muy buena y muy inmediata», insistió el entrenador, subrayando un aspecto que en semanas anteriores había faltado: carácter competitivo cuando el partido se pone cuesta arriba.
Ese rasgo cobra especial valor en el contexto actual. El Cacereño no gana desde hace varias jornadas y la dinámica negativa ha terminado afectando al plano mental. Cobos lo admitió sin rodeos. «No estamos en un buen momento. La confianza del jugador cuesta trabajo recuperarla y la mejor fórmula es a través de los resultados». El empate, en ese sentido, es visto como un pequeño punto de apoyo al que agarrarse para frenar la caída.
La clasificación obliga
El Cacereño salió a por los tres puntos porque la tabla no permite especular, pero el propio entrenador reconoció que, tal y como se desarrolló el encuentro, mantener el empate era lo máximo a lo que se podía aspirar. «Queríamos sumar los tres puntos, pero al final era imposible y por lo menos mantener el resultado», explicó. Aun así, Cobos se marchó «contento en cuanto a resultados», consciente de que el equipo venía de partidos muy malos, sobre todo en el marcador.
El mensaje de futuro fue claro. Quedan «21 batallas» y el equipo necesita volver a engancharse a la competición. Para ello será clave el parón navideño, que llega tras sumar un punto que, sin ser decisivo, puede servir para resetear. La plantilla se va ahora de vacaciones y regresará al trabajo el domingo 28 de diciembre, con entrenamientos también los días 29, 30 y 31 antes de afrontar el primer compromiso de 2026, el 4 de enero en el Príncipe Felipe ante el Celta Fortuna.
Además del trabajo psicológico y futbolístico, el mercado de invierno aparece en el horizonte como una posible vía de refuerzo. En la previa del partido en Salamanca, Cobos ya deslizó sus intenciones: «Tenemos fichas libres [todas para jugadores sub-23] y necesitamos extremos. Hemos tenido muchas bajas en esas posiciones de ataque». El técnico asume que enero es un mercado complicado, pero confía en poder reforzar el equipo para tener más alternativas ofensivas, sin que, por ahora, ningún jugador haya pedido salir.
También ayudará el parón para recuperar jugadores. En Salamanca no estuvieron Sanchidrián, Iván Fernández, Diego Guti, Iván Martínez y Ajenjo, que ya ha entrado en dinámica de grupo en los entrenamientos, aunque finalmente Cobos no consideró oportuno meterlo en la convocatoria del sábado.
El empate ante Unionistas no resuelve los problemas del Cacereño, pero deja un punto de partida. En un equipo tocado, recuperar la confianza es el primer objetivo. Sin ella, cualquier plan resulta imposible. Con ella, incluso desde el último puesto, aún se puede pelear.
