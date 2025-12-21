Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Tercera FEB

El Vítaly La Mar BCB se queda como líder en solitario del grupo

Caen San Antonio y CBA Spain, el Mérida le gana el derbi al Moraleja y séptimo triunfo seguido del Sagrado

Vítaly La Mar BCBadajoz-Baublock Gymnástica.

Vítaly La Mar BCBadajoz-Baublock Gymnástica. / BCB

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La victoria del Vítaly La Mar BCBadajoz ante el Baublock Gymástica (87-84) y la derrota del San Antonio Cáceres frente al Alcalá Caja87 (82-88) deja al conjunto pacense como líder en solitario del grupo D-B de la Tercera FEB.

El BCB sufrió más de lo esperado y tuvo que jugar una prórroga, pero acabó sostiéndose por los puntos de Wojcik (27). Mientras tanto, los cacereños pagaron su floja defensa.

El derbi lo ganó el Bosco Mérida al Hache Publicidad Moraleja (72-80) con 23 puntos de Juscelino. El Lithium Iberia Sagrado sigue su reacción sumando su séptima victoria seguida (80-81 en Dos Hermanas) y el CBASpain fue vapuleado en la pista del Huelva Comercio (87-62).

