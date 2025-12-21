Baloncesto. Tercera FEB
El Vítaly La Mar BCB se queda como líder en solitario del grupo
Caen San Antonio y CBA Spain, el Mérida le gana el derbi al Moraleja y séptimo triunfo seguido del Sagrado
La victoria del Vítaly La Mar BCBadajoz ante el Baublock Gymástica (87-84) y la derrota del San Antonio Cáceres frente al Alcalá Caja87 (82-88) deja al conjunto pacense como líder en solitario del grupo D-B de la Tercera FEB.
El BCB sufrió más de lo esperado y tuvo que jugar una prórroga, pero acabó sostiéndose por los puntos de Wojcik (27). Mientras tanto, los cacereños pagaron su floja defensa.
El derbi lo ganó el Bosco Mérida al Hache Publicidad Moraleja (72-80) con 23 puntos de Juscelino. El Lithium Iberia Sagrado sigue su reacción sumando su séptima victoria seguida (80-81 en Dos Hermanas) y el CBASpain fue vapuleado en la pista del Huelva Comercio (87-62).
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
- La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
- Restaurante Lateral aterriza en Cáceres: ocupará el local del 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
- El Palacio de Mayoralgo se prepara para su nueva etapa como sede de la Diputación de Cáceres
- Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico