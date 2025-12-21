El Vítaly La Mar BCB se queda como líder en solitario del grupo

La victoria del Vítaly La Mar BCBadajoz ante el Baublock Gymástica (87-84) y la derrota del San Antonio Cáceres frente al Alcalá Caja87 (82-88) deja al conjunto pacense como líder en solitario del grupo D-B de la Tercera FEB.

El BCB sufrió más de lo esperado y tuvo que jugar una prórroga, pero acabó sostiéndose por los puntos de Wojcik (27). Mientras tanto, los cacereños pagaron su floja defensa.

El derbi lo ganó el Bosco Mérida al Hache Publicidad Moraleja (72-80) con 23 puntos de Juscelino. El Lithium Iberia Sagrado sigue su reacción sumando su séptima victoria seguida (80-81 en Dos Hermanas) y el CBASpain fue vapuleado en la pista del Huelva Comercio (87-62).