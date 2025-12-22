ADC y BB Badajoz son colíderes y MF Renovables Al-Qázeres no falla

Emoción y resultados lógicos en las competiciones con participación extremeña en baloncesto nacional este fin de semana. Este es el resumen que hace la propia federación autonómica.

Primera Nacional masculina / Jornada 10

Verde y Sostenible Mérida Masculino 52 - Maven Premium Guadalupe 44

El Verde y Sostenible Mérida Masculino vence al Maven Premium Guadalupe en un partido que tras un muy buen primer cuarto de los locales estuvo muy igualado el resto del encuentro. El mejor fue Alexander Adrián Gamboa, jugador del Verde y Sostenible Mérida, con 20 puntos, 2 rebotes y 14 de valoración.

CBA Spain 108 - BB Baloncesto Badajoz 109

El BB Baloncesto Badajoz se llevó el derbi pacense tras dos prórrogas contra el CBA Spain. Tras un gran primer cuarto de los locales, los visitantes reaccionaron y dieron la vuelta al marcador, poniendo las tablas al final del último cuarto. El partido necesitó dos tiempos extras para decidirse y caer del lado visitante. El mejor del partido fue José Manuel Cores, jugador del BB Baloncesto Badajoz, con 41 puntos, 11 rebotes y 47 de valoración.

Politécnica UEX SM Basket 74 - San Antonio Cáceres Basket 80

El San Antonio Cáceres Basket remontó el partido y se llevó la victoria frente al Politécnica UEX SM Basket. El encuentro tuvo que decidirse en la prórroga tras un gran partido de ambos conjuntos. El mejor fue Kody Devon Parkham, jugador del Sportmaking, con 16 puntos, 19 rebotes y 35 de valoración.

Finca Sagrado Cáceres 82 - Graginsa UBA Almendralejo 81

El Finca Sagrado Cáceres venció por la mínima al Graginsa U.B.A. Almendralejo, en un partido que los cacereños tenían controlado, pero que los visitantes lograron remontar para llegar a los minutos finales muy igualados en el marcador. El mejor jugador fue el cacereño Antonio Cebrián con 25 puntos, 4 rebotes y 27 de valoración.

Electromercantil CB Plasencia 70 - Escayolas Paco ADC Baloncesto 83

El Escayolas Paco ADC Baloncesto ganó al Electromercantil CB Plasencia en un encuentro que, a pesar de estar igualado en algunos momentos del partido, los cacereños tuvieron controlado y pudieron cerrar la victoria con solvencia. El mejor fue Javier Vasallo, jugador del ADC, con 21 puntos, 10 rebotes y 36 de valoración.

Primera Nacional Femenina / Jornada 7

Baloncesto Badajoz 63 - Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete 68

El Baloncesto Badajoz cayó en casa frente al Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete. El encuentro estuvo muy igualado hasta el descanso, pero en la segunda mitad las visitantes fueron superiores a las locales y se llevaron el triunfo. La mejor fue Lydia Arnedo, jugadora del Club Baloncesto Albacete, con 17 puntos, 2 rebotes y 17 de valoración.

Primera Nacional Femenina / Jornada 9

Toyota Novomotor San Antonio 66 - CB CEI Toledo Universidad Laboral 55

El Toyota Novomotor San Antonio se llevó la victoria con mucho trabajo. El encuentro estuvo muy igualado hasta el descanso, pero tras su paso por vestuario, las cacereñas reaccionaron y se sobrepusieron a las toledanas. La mejor fue Noelia Pariente, jugadora del San Antonio, con 15 puntos, 11 rebotes y 19 de valoración.

MF Renovables Al-Qázeres 71 - Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete 67

El MF Renovables Al-Qázeres remontó el partido con un gran último cuarto. Las cacereñas cierran el año con victoria, invictas y líderes en solitario de la liga. La mejor jugadora del encuentro fue la albaceteña Inés Toboso con 20 puntos, 8 rebotes y 23 de valoración.

Baloncesto Badajoz 53 - Basket Cervantes Ciudad Real 55

El Baloncesto Badajoz cayó frente al Basket Cervantes Ciudad Real en un partido bastante igualado donde los detalles fueron clave para la victoria de las visitantes. La mejor fue Raissa Lucas, jugadora del Baloncesto Badajoz, con 8 puntos, 9 rebotes y 15 de valoración.