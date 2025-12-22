El CN Cáceres Los Delfines, campeón de Extremadura absoluto

«Hemos puesto el colofón a una increíble primera parte de la temporada proclamándonos campeones de Extremadura absolutos». Así anuncia el CN Cáceres Los Delfines su triunfo en el autonómico de natación en Plasencia. Por un lado, en la masculina, el segundo fue el CNPerú Cáceres Wellness y tercero el CNMérida. En féminas, también victoria global de Los Delfines, seguidas por el Perú y tercero fue el CN Plasencia.

Destacan las 33 medallas de oro, 20 de plata y 19 de bronce de Los Deflines, que destaca también que Elena Liarte y Carlos Pulido han sido los mejores nadadores del campeonato por Tabla Fina en categoría femenina y masculina respectivamente y Anne Valiente ha sido tercera en esta misma clasificación.

Récords

También sobresalen los récords autonómicos batidos en el 4x100 libres femenino con 3:58.94 (Laura A-Anne V-Elena L-Lucia C); 4x50 libres masculino con 1:34.51 (Pablo R-Rodrigo M- Pablo P- Rodrigo C) y 4x50 libres femenino con 1:48.14. (Laura A-Anne V-Elena L-Lucia C).

También Elena Liarte ha conseguido el récord de Extremadura absoluto en la prueba de 200 espalda femenino con 2:15.92 y Carlos Pulido el del campeonato en 50 espalda con 26.28 así como las mejores marcas de edad de 15 años en 200 espalda con 2:04.02; 100 espalda con 57.41 y 50 espalda con 26.28. También David Gómez ha batido la mejor marca en 50 braza con 30.50.