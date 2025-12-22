Dilema navideño en el Cáceres

La Segunda FEB para hasta el primer fin de semana del 2026, pero en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad siguen trabajando en los despachos. El club se debate entre dos caminos: si profundizar la búsqueda en el mercado de jugadores que puedan darle al fin un salto de calidad o bien dar un último voto de confianza a otros como Patrick Lima o DJ Foreman, cuyo rendimiento ya es abiertamente cuestionado.

No es una decisión sencilla. La entidad ya realizó un retoque en la plantilla con la llegada hace cuatro jornadas de Lance-Amir Paul, que, sin ser una estrella, por ahora está cumpliendo con su cometido, dejando una moderada satisfacción a nivel interno. Antes del 31 de diciembre hay que tomar la determinación de prolongar el vínculo contractual que le une o bien dejarle marchar.

En principio, los 12 puntos, 3,5 rebotes y 3,3 asistencias que promedia en 23:39 minutos en pista le deberían valer para seguir, aunque por ahora no hay un pronunciamiento público al respecto.

Se sabía que no iba a ser una pieza que cambiase completamente la dinámica, sino más bien un complemento que sirviese para dar más profundidad a la rotación.

Cuestionados

Ahí es justo donde están fallando tanto Foreman como Lima, que están viviendo una dificultosa primera experiencia en la Segunda FEB. El propio entrenador del equipo, Jacinto Carbajal, parece haberles perdido la poquita fe que les tenía. En la derrota del pasado sábado ante el Valladolid (94-80) solo puso en pista 7:01 al pívot jamaicano y 11:58 al alero caboverdiano, lastrados ambos por unos números por debajo esperado.

Es fácil mirar dónde están sus agujeros. Los de Lima, en ataque, con pobres porcentajes tanto en tiro de tres puntos (10,5%, 2 de 19) como en canastas de dos (41,7%, 10 de 24). En cuanto a Foreman, superado por Luis García como primer relevo de los pívots, su aportación global de 3,7 de valoración es bajísima para permanecer 14:16 minutos en cancha, incluyendo un terrorífico 45,5% en tiros libres (10 de 22) y 1,3 balones perdidos por choque.

En el caso de que se decida que haya salidas, son indudablemente los principales señalados. Hay dos jugadores con menos participación como Nico Marina y Juan Santos, pero se consideran ‘de casa’ y solo saldrán si ellos lo desean.

Y... ¿qué traer? Después de que la llegada de Paul esté resultando moderadamente satisfactoria, la prioridad de incorporar a un ‘combo’ base-escolta estelar que suponga un auténtico salto de calidad va mutando. Y es que ahora lo que más está sobre la mesa es reforzar el juego interior, en el que se considera que Wildens Leveque, el gran hallazgo del mercado veraniego, y Alex Mazaira están demasiado solos. Sin embargo, no es sencillo conseguir buenas oportunidades de pívots que estén dispuestos a fichar por el dinero que dispone Cáceres. Por eso la hoja de ruta que habría que poner en marcha sería liberar otros salarios.

La opción conservadora es aguantar un poco para ver si todos pueden dar algo más de lo que están dando, particularmente en los partidos de casa. El calendario en el arranque del 2026 es propicio y al mismo tiempo peligroso: dos encuentros como local ante el Toledo (3 de enero) y Valle de Egüés (11) en una pista como el Multiusos en la que el Cáceres todavía no ha ganado en lo que va de temporada.

La vuelta (o no) de Kalinicenko

Los planes el pasado verano pasaban por que, si todo iba bien, el auténtico ‘fichaje de invierno’, o más bien de primavera, iba a ser Erikas Kalinicenko. Lesionado de gravedad en marzo de este año, se optó por renovarle con la idea de ayudarle en su complicada rehabilitación y que volviese a las pistas justo a tiempo en el momento más caliente de la temporada: el final de la liga regular y los ‘playoffs’.

La realidad es que la rodilla operada de Kalinicenko va por épocas, con altos y bajos en su recuperación que impiden hacer un pronóstico claro sobre cuándo podrá volver. Y además, es claro que, cuando lo haga -si lo hace-, será a un nivel inferior al que acreditó la pasada temporada, cuando era el máximo anotador del Cáceres. No es una baza en la que se pueda echar el resto con seguridad.

Así está el panorama en un equipo que marcha décimo con un balance de 5-7. Si la liga regular concluyese ahora ni siquiera se podrían disputar los ‘playoffs’, objetivo mínimo cuando el proyecto volvió a dar un giro de guión el pasado verano.