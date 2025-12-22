El Licenciados Reunidos se va de vacaciones con un excelente triunfo

El Licenciados Reunidos puso con su gente de testigo, en la undécima jornada de la Primera Nacional femenina de voleibol, el mejor broche posible al año y a la primera vuelta con una victoria clara ante el Miguelturra, cuarto clasificado del grupo. Las cacereñas ofrecieron una de sus actuaciones más completas, recuperando las excelentes sensaciones del inicio liguero y sin conceder en ningún momento opciones al rival.

El conjunto colegial impuso un ritmo alto, apoyado en un gran nivel de servicio y una recepción muy sólida. El control fue absoluto en los tres parciales, que se cerraron con claridad (25-17, 25-15 y 25-19), reflejo de la superioridad mostrada sobre la pista y de la madurez competitiva alcanzada.

Día de fiesta

La tarde tuvo además un marcado ambiente festivo en la grada, con un pabellón lleno que respondió y acompañó al equipo en este cierre de año tan especial. Los motivos navideños pusieron color y calidez a una jornada en la que el voleibol fue protagonista dentro y fuera de la pista, prolongándose la celebración al final del encuentro, cuando las jugadoras colegiales compartieron el triunfo con las más pequeñas del club en un ambiente cargado de ilusión y espíritu navideño.

«Esta victoria contra un gran rival nos deja muy buenas sensaciones y nos permite irnos al parón navideño más que satisfechos. En la segunda, el objetivo es mantener la competitividad que hemos recuperado en estos dos últimos partidos y disfrutar de la competición», dice el cuerpo técnico que dirige Juan Pedro Martín.

El Licen alcanza los 17 puntos y se sitúa a solo tres del cuarto puesto y confirma una primera vuelta sobresaliente, con la permanencia prácticamente asegurada en su debut en categoría nacional. La tabla queda comprimida en una mitad de tabla muy ajustada, augurando una segunda vuelta trepidante, disfrutando sobre todo del voleibol.