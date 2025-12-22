El Torrecillas, campeón de invierno extremeño

El pasado fin de semana terminó la primera vuelta en el grupo 23 de Tercera División de fútbol sala con dos equipos claramente beneficiados. El de Torrecillas de la Tiesa, que se proclamó campeón de invierno al ganar su partido (4-2 al Badajoz) y aprovechar que perdieron todos sus competidores directos. Y el otro fue el Buhersa Fyerpa Talayuela que gracias a cinco victorias seguidas ha logrado la sexta plaza para jugar la Copa. El sábado los talayuelanos ganaron el partido que correspondía la jornada del fin de semana 4-2 al Villagarcía y completaron el enfrentamiento suspendido días atrás en Jarandilla, venciendo el domingo por 6 a 8.

Así la cosas el AD Torrecillas llega líder al descanso navideño encabezando en solitario la tabla. Ganó 4-2 al Badajoz GV Energía ACV, pese a que los pacenses se adelantaron 0-2 con tantos de Borja y Ventura, remontando con tantos de Roberto 2, Miguel Ángel y Alex.

A su vez cedió la primera plaza el Bambatam Rena superado 6-5 por el Cáceres Universidad. Tercera derrota seguida fuera de casa de los reneros ante un recuperado equipo universitario que escala en la tabla. Por los locales marcaron Ojalvo 3, Peque, Fer Ruiz y un rival en propia meta; por los visitantes lo hicieron Jesús Búrdalo 2, Alejandro, Abel y Juan. Por su parte, perdió el otro equipo de la capital cacereña: Ciudad de Almendralejo 5-Colegio San José 2, goles del equipo ganador de Samuel 2, Cándido, Carlos y en propia meta y del perdedor de Sergio y de Markkino.

Mala racha para el Jarandilla con dos derrotas en apenas 24 horas. El sábado caía en Burguillos del Cerro por 7 a 5 en un disputado enfrentamiento. Goles locales de Lobato 4, Juan Francisco 2 y Giraldo y visitantes de Koscielny, Jorge, Roberto, Luis y David. Y el domingo Jarandilla perdía 6-8 con Buersa Fyerpa Talayuela al disputarse los minutos que faltaban del partido suspendido una semana antes por incidentes. El equipo talayuelano completó un gran fin de semana tras haber ganado el sábado 4-2 al Villagarcía; goles locales de Chahib, Bouraoud, Alberto y Tripi y visitantes de Juan y Jesús, estos con el primero y el último gol del partido.

Casar da la sorpresa y se hunde Arroyo

Además Casar 4-Granja 1 en uno de los marcadores más llamativos de la jornada. Por el equipo de Casar de Cáceres marcaron Víctor Colo, Mario, Daniel y Pañero y por el de Granja de Torrehermosa lo hizo Manuel. Y podría haber sido decisivo para la sexta plaza copera el partido que enfrentaban al Fex Multiseguros Navalmoral y al Arroyo Ferroluz. Los moralos ganaron 5-4 con el tanto de la victoria conseguido a 15 segundos del pitido final. Aunque virtualmente fue sexto, Navalmoral terminó quedándose sin Copa, adelantado por Talayuela gracias al coeficiente general de goles. En el partido contra los de Arroyo de la Luz marcaron Vidal, Sergio, Carlitos, Tori y un rival en propia meta; por los arroyanos, que llevan cuatro derrotas consecutivas, marcaron Mario López 3 y Cristian.

Otro duelo muy igualado fue el Castañar de Ibor 3-Alfar Salvatierra 4. Tantos locales de Marcos 2 y Alberto y visitantes de Juan, Alberto, Jaime y Alejandro.

Goleador verato

Y esta Tercera División de fútbol sala está ya en el parón navideño; la primera jornada de la segunda vuelta se jugará el 10 de enero con el partido Torrecillas-San José como choque destacado.

Al final de la primera vuelta Torrecillas es el líder, formando el virtual playoff de ascenso con Rena, San José y Jarandilla. Granja y Talayuela completan el sexteto para la Copa. Navalmoral y Cáceres han conseguido recuperarse para aspirar a todo en la segunda vuelta y sigue cuesta abajo el Arroyo que tras ganar los cinco primeros partidos ahora está en el centro de la tabla. Por abajo están descolgados Villagarcía, Badajoz y Castañar.

Al llegar al ecuador del torneo Roberto Cano de EF Jarandilla es el máximo goleador con 23 tantos.