El Coria firma una primera parte de la temporada de sobresaliente

El Coria afronta el tramo final de la primera vuelta de la temporada en el Grupo quinto de Segunda Federación con un balance muy positivo. A falta del último encuentro de esta fase inicial, el conjunto celeste ocupa la tercera posición de la tabla, se ha convertido en el mejor equipo como local del grupo y mantiene intactas sus opciones de disputar la fase de ascenso en la segunda parte del campeonato, algo que haría por segunda vez en su historia de materializarlo.

El equipo cerrará la primera vuelta el domingo 4 de enero, a las 12:00 horas, visitando al Navalcarnero, un rival fuerte en su estadio, en un duelo que servirá para medir la ambición de un Coria que no renuncia a nada.

Gran parte de este rendimiento tiene la firma de su entrenador, Rai Rosa, que está completando una temporada sobresaliente desde el banquillo. El técnico destaca el carácter competitivo de su equipo: “Este equipo nunca se rinde. Va, va y va. Generamos muchas situaciones y seguimos creyendo hasta el final”, subrayó tras uno de los últimos encuentros.

Rai incidió en la igualdad de la categoría y en la importancia de los pequeños detalles: “Los partidos se deciden por detalles. Defendemos bien, somos organizados y cuando damos un paso adelante en presión y verticalidad, el rival se siente incómodo”. Un mensaje que explica la fortaleza del Coria en casa, donde aún no conoce la derrota.

El entrenador también quiso poner en valor la profundidad de la plantilla y la aportación de los cambios, sin perder de vista los aspectos a mejorar: “Tenemos hambre, ambición y un banquillo que aporta mucho, pero debemos cuidar los despistes, porque no siempre se puede ir a contracorriente”.

Con 28 puntos y una dinámica sólida, el Coria se marcha al parón navideño con confianza y la convicción de que, si mantiene su fiabilidad en casa y da un paso adelante como visitante, la segunda vuelta puede ser ilusionante. “Ahora toca descansar, disfrutar y volver con más fuerza, porque lo mejor está por venir”, valora el técnico extremeño.

Queda por saber ahora si el Coria tendrá capacidad para moverse aún más en el mercado de invierno y decidir apuntalar el equipo ante la histórica oportunidad que se le presenta para poder estar de nuevo peleando por el sueño de la Primera Federación.