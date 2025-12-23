Extremadura brilla en el Máster Nacional del Circuito de Aficionados

Un balance de cinco campeones, tres campeones de consolación, un subcampeón y un finalista. Extremadura ha vuelto a destacar, un año más, en el Máster Nacional del Circuito de Aficionados de Tenis. Hasta el Club de Tenis Gandía (Valencia) se desplazaba la expedición regional, encabezada por el presidente de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez, y compuesta por cerca de 30 jugadores.

Esta cita reúne en un fin de semana a los mejores clasificados del ranking de cada federación en la que se disputa el Circuito de Aficionados. En la categoría sub-8, que se disputaba en formato de liguilla, el extremeño Roberto Vaquero se adjudicaba el campeonato, en tanto que en categoría sub-12 la campeona del cuadro de consolación era Verónica Gómez.

Espectaculares sub-15

Los mejores resultados se produjeron en la categoría sub-15, en el que el campeón fue Adrián Rodríguez, siendo finalista Germán Macías y en el cuadro de consolación el campeón fue otro extremeño, Manuel Fal.

Carlos Lombas se llevó el cuadro en la categoría sub-18 y Alejandro Torres ganó en categoría absoluta, destacando en esta categoría el subcampeonato del cuadro de consolación de Francisco Javier Cerveró.

En la de veteranos doblete extremeño, Sergio Aceña se impuso en el cuadro general mientras que la consolación fue para Antonio Gutiérrez.

"Estos resultados demuestran el nivel de los tenistas aficionados extremeños que un año más han copado posiciones de altura en todas las categorías, y poniendo fin a un circuito que ha llevado el tenis a 16 localidades extremeñas a lo largo del año 2025", informa la Federación Extremeña en un comunicado oficial.